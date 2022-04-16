Это любовь! Дженнифер Лопес и Бена Аффлека застукали за страстным поцелуем

Папарацы поймали очень пикантный момент

Папарацци поймали Джей Ло и Бена Аффлека возле их дома / Фото: Getty Images, Instagram

Lovestories Джей Ло и Бена Аффлека началась давно и даже закончилась отменой свадьбы. Но неожиданно для многих звезды снова сошлись. Более того, Аффлек и Лопес уже готовы раз и навсегда стать мужем и женой – недавно актер во второй раз сделал любимой предложение.

После воссоединения Бен и Дженнифер стали главными "объектами" папарацци. И если еще в феврале влюбленные пытались убежать от фотографов, то ныне Джей Ло решила поиграть на публику.

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На днях папарацци застукали Бена Аффлека и Дженнифер Лопес за горячим поцелуем возле их дома в Лос-Анджелесе.

Певица решила сыграть на публику / Фото: Instagram

Аффлек подъехал к воротам на своем черном Mercedes-Benz, когда певица вышла на встречу и приветствовала любимого поцелуем. Вероятно, Бен был несколько удивлен.

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Бен выглядит растерянным / Фото: Instagram

Влюбленные несколько минут целовались и мило смотрели друг другу в глаза.

Лопес и Аффлек нежно целуются / Фото: Instagram

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Кстати, перед поцелуем Джей Ло заметила фотографов. Так что не исключение, что сделала она это специально для них.

Роман Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Певица и актер познакомились на съемках фильма в начале 2000-х. Встречаться начали в июле 2002 года и обручились в ноябре. В сентябре 2003-го за несколько дней до свадьбы пара развелась. Бывший менеджер певицы Роб Шутер, работавший с ней с 2003 по 2005 год, причиной разрыва назвал алкогольную зависимость Бена Аффлека.

Первые слухи о воссоединении голливудских звезд появились весной 2021 года, когда "эксов" часто видели вместе на прогулках, а после Бен и Джей вдвоем проводили время на отдыхе. Пара подтвердила свои отношения в день рождения Дженнифер Лопес.

Отметим, что у Джей Ло и ее экс-мужа Марка Энтони есть 14-летние близнецы Макс и Эмма, а у Аффлека и его бывшей жены Дженнифер Гарнер трое детей: 16-летняя Вайолет, 13-летняя Серафина и 10-летний Сэмюэль.

Недавно Джей Ло призналась, что не жалеет о воссоединении с Беном Аффлеком .