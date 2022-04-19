Зои Кравиц и Ченнинг Татум попали под прицел папарацци во время прогулки

Пока пара не афиширует свой роман, однако от прицельных фотокамер папарацци скрываться им все же не удается. Смотрим новые нежные снимки с влюбленными

О романе Ченнинга Татума и Зои Кравиц уже давно ходят слухи, но пока пара всячески старается избегать этой темы и не комментирует отношения. Лишь в одном из интервью актриса намекнула, что она счастлива.

На днях папарацци засняли влюбленных во время прогулки по Лондону. Зои и Ченнинг отправились пообедать в одном из ресторанов.

Реклама

Фото – instagram.com/kino_diary

На фото видно, что парочка мило держалась за руки и о чем-то нежно беседовала. Стоит отметить, что на фоне высокого и мускулистого Татума Зои и вовсе выглядит малышкой.

Фото – instagram.com/kino_diary

Напомним, что согласно информации инсайдеров, отношения между влюбленными стали завязываться во время съемок фильма Кравиц в 2021 году. Тогда прошло совсем немного времен после развода актрисы с ее первым мужем Карлом Глусманом, поэтому она избегала всех разговоров о новом романе.

В тоже время Ченнинг Татум продолжал судебные разбирательства с бывшей женой из-за дочери. Актеру якобы не дают видеться с ребенком.

Реклама

Ранее "разлучница" Рианны и A$AP Rocky опровергла слухи о расставании пары, после слухов о измене рэпера с дизайнером.

Вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале. Там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!