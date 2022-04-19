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Зои Кравиц и Ченнинг Татум попали под прицел папарацци во время прогулки

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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19 апреля, 16:40
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Пока пара не афиширует свой роман, однако от прицельных фотокамер папарацци скрываться им все же не удается. Смотрим новые нежные снимки с влюбленными

О романе Ченнинга Татума и Зои Кравиц уже давно ходят слухи, но пока пара всячески старается избегать этой темы и не комментирует отношения. Лишь в одном из интервью актриса намекнула, что она счастлива.

На днях папарацци засняли влюбленных во время прогулки по Лондону. Зои и Ченнинг отправились пообедать в одном из ресторанов.

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Фото – instagram.com/kino_diary

На фото видно, что парочка мило держалась за руки и о чем-то нежно беседовала. Стоит отметить, что на фоне высокого и мускулистого Татума Зои и вовсе выглядит малышкой.

Фото – instagram.com/kino_diary

Напомним, что согласно информации инсайдеров, отношения между влюбленными стали завязываться во время съемок фильма Кравиц в 2021 году. Тогда прошло совсем немного времен после развода актрисы с ее первым мужем Карлом Глусманом, поэтому она избегала всех разговоров о новом романе.

В тоже время Ченнинг Татум продолжал судебные разбирательства с бывшей женой из-за дочери. Актеру якобы не дают видеться с ребенком.

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Ранее "разлучница" Рианны и A$AP Rocky опровергла слухи о расставании пары, после слухов о измене рэпера с дизайнером.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

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