Никитюк повторила образ Кардашьян в Balenciaga: модная битва

Леся Никитюк повторила образ Ким Кардашьян в Balenciaga (фото) / Фото: instagram.com/lesia_nikituk, instagram.com/kimkardashian

Ким Кардашьян за последние пару недель удивила публику несколькими total black луками от известного испанского бренда. Она также появилась на шоу своего бывшего мужа в свадебном белом аутфите от Balenciaga.

Но больше всего соцсети покорил вот этот образ Ким:

Его уже скопировали Полина Гагарина, Рената Литвинова и даже Кристина Орбакайте. Теперь черный костюм со шлейфом от Balenciaga добрался и до украинской столицы.

Леся Никитюк опубликовала в Instagram-профиле серию фото, на которых позирует в том самом луке.

Надела черное... провожаю последние летние дни, – написала Леся Никитюк в соцсети 18 сентября.