Почему я не в тусовке Кардашьян? Леся Никитюк похвасталась "попой как у Ким"

На снимках Никитюк позирует в белых брюках клеш и укороченном топе с длинными рукавами.
На фото суперумная и красивая девушка... Чего я еще не в тусовке Ким Кардашьян, я не поняла! Я тоже люблю хинкали и латекс..., – написала в публикации Леся.
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Говоря о латексе, ведущая и блогер имеет в виду аутфит Ким Кардашьян от Balmain, в котором она появилась на публике в 2020 году. В Сети также было опубликовано видео, демонстрирующее, как звезда надевает этот наряд.
Леся, естественно, повторила сей трюк.
Поклонники Никитюк считают, что это Кардашьян должна проситься в компанию к украинской звезде:
- "Так пусть Кардашьян мечтает попасть в тусовку Леси Никитюк"
- "Вам еще нужно до тусовки Ким набрать 10 кг"
- "Лесюня, ты как всегда ракета"
- "Костюмчик – огонь"
- "Супер"
- "А почему я не в тусовке Ле Никитюк, такая кмилашка"
Не только Леся Никитюк мечтает о встрече с Ким Кардашьян. Еще одна экс-ведущая "Орла и Решки" – Настя Ивлеева недавно отдыхала в Риме, где в то же время была Ким. Настя позвала западную звезду на встречу, но та, вероятно, даже не увидела предложение российской блогерши.
Напомним, что ранее Леся Никитюк очаровала горячей фигурой в бикини.
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