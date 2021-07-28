Почему я не в тусовке Кардашьян? Леся Никитюк похвасталась "попой как у Ким"

Ведущая сфотографировалась в total white образе с трендовыми брюками, показав свои самые выдающиеся стороны. Леся уже не в первый раз упоминает в своем Instagram-профиле Ким

Леся Никитюк показала стильный лук в белом / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

На снимках Никитюк позирует в белых брюках клеш и укороченном топе с длинными рукавами.

На фото суперумная и красивая девушка... Чего я еще не в тусовке Ким Кардашьян, я не поняла! Я тоже люблю хинкали и латекс..., – написала в публикации Леся.

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Говоря о латексе, ведущая и блогер имеет в виду аутфит Ким Кардашьян от Balmain, в котором она появилась на публике в 2020 году. В Сети также было опубликовано видео, демонстрирующее, как звезда надевает этот наряд.

Леся, естественно, повторила сей трюк.

Поклонники Никитюк считают, что это Кардашьян должна проситься в компанию к украинской звезде:

"Так пусть Кардашьян мечтает попасть в тусовку Леси Никитюк"

"Вам еще нужно до тусовки Ким набрать 10 кг"

"Лесюня, ты как всегда ракета"

"Костюмчик – огонь"

"Супер"

"А почему я не в тусовке Ле Никитюк, такая кмилашка"

Скриншот: instagram.com/lesia_nikituk

Не только Леся Никитюк мечтает о встрече с Ким Кардашьян. Еще одна экс-ведущая "Орла и Решки" – Настя Ивлеева недавно отдыхала в Риме, где в то же время была Ким. Настя позвала западную звезду на встречу, но та, вероятно, даже не увидела предложение российской блогерши.

Настя Ивлеева предложила Ким Кардашьян встретиться в Риме / Фото: instagram.com/kimkardashian, instagram.com/_agentgirl_

Напомним, что ранее Леся Никитюк очаровала горячей фигурой в бикини.

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