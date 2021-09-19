Никитюк повторила образ Кардаш'ян в Balenciaga: модна битва

Леся Никитюк повторила образ Кім Кардаш'ян в Balenciaga (фото) / Фото: instagram.com/lesia_nikituk, instagram.com/kimkardashian

Кім Кардаш'ян за останні пару тижнів здивувала публіку декількома total black луками від відомого іспанського бренду. Вона також з'явилася на шоу свого колишнього чоловіка в весільному білому аутфіті від Balenciaga.

Але найбільше соцмережі підкорив ось цей образ Кім:

Його вже скопіювали Поліна Гагаріна, Рената Литвинова і навіть Христина Орбакайте. Тепер чорний костюм зі шлейфом від Balenciaga дістався і до української столиці.

Леся Нікітюк опублікувала в Instagram-профілі серію світлин, на яких позує в тому самому луці.

Одягла чорне... проводжаю останні літні дні, – написала Леся Нікітюк в соцмережі.

Кому вбрання від Balenciaga пасує краще? Безумовно, Кім Лесі Никитюк Нікому з них

Нагадаємо, що ким Кардаш'ян з'явилася в костюмі від Balenciaga на червоній доріжці балу Met Gala і у ту ж мить же стала героїнею мемів – в Мережі її порівняли з дементорами із всесвіту Гаррі Поттера.

Кім Кардаш'ян на Met Gala 2021 / Фото: Getty Images

Що ще цікавого було на Met Gala-2021 – ми розповідали тут.

Де і коли зірки зустрічали своїх кумирів – дивіться в сюжеті:

Ще новини на тему: