Никитюк повторила образ Кардаш'ян в Balenciaga: модна битва

Леся Никитюк повторила образ Кім Кардаш'ян в Balenciaga (фото) / Фото: instagram.com/lesia_nikituk, instagram.com/kimkardashian
Кім Кардаш'ян за останні пару тижнів здивувала публіку декількома total black луками від відомого іспанського бренду. Вона також з'явилася на шоу свого колишнього чоловіка в весільному білому аутфіті від Balenciaga.
Але найбільше соцмережі підкорив ось цей образ Кім:
Його вже скопіювали Поліна Гагаріна, Рената Литвинова і навіть Христина Орбакайте. Тепер чорний костюм зі шлейфом від Balenciaga дістався і до української столиці.
Леся Нікітюк опублікувала в Instagram-профілі серію світлин, на яких позує в тому самому луці.
Одягла чорне... проводжаю останні літні дні, – написала Леся Нікітюк в соцмережі.
Нагадаємо, що ким Кардаш'ян з'явилася в костюмі від Balenciaga на червоній доріжці балу Met Gala і у ту ж мить же стала героїнею мемів – в Мережі її порівняли з дементорами із всесвіту Гаррі Поттера.
Що ще цікавого було на Met Gala-2021 – ми розповідали тут.
Де і коли зірки зустрічали своїх кумирів – дивіться в сюжеті:
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