Номинированный на Нобелевскую премию писатель Сергей Жадан попал под обстрел!

Знаменитый писатель чуть не погиб / Фото: Украинская правда

Больше месяца в Украине идет война – это нелепое проявление имперских амбиций Путина, прикрываемое пропагандистскими лозунгами. В связи с российским вторжением теперь часто появляются непростые и тревожные новости. Сегодня стало известно, что популярный украинский писатель Сергей Жадан попал под обстрел!

Такую информацию он опубликовал на своей странице в Facebook. К счастью, все обошлось.

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скриншот Facebook-страницы Сергея Жадана

Кстати, Сергей Жадан, которого недавно номинировали на Нобелевскую премию по литературе, активно занимается волонтерской деятельностью, о чем делится в соцсетях. Он использует свой талант и публичность, чтобы помогать другим в непростом положении.

Сергей Жадан сейчас волонтерит / Фото: facebook.com/serhiy.zhadan

Надеемся вскоре услышать хорошие творческие новости от Сергея Жадана и мечтаем, чтобы война поскорее осталась в прошлом.

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Напомним, ранее сообщалось о ранении Андрея Хлывнюка и обстрел машины Даниэля Салема.

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