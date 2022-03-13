Поляки выдвинули украинца Сергея Жадана на Нобелевскую премию по литературе

Украинский писатель Сергей Жадан выдвинут на одну из самых престижны наград в мире – Нобелевскую премию. Кандидатуру украинца предложили поляки

Сергея Жадана номинируют на Нобелевскую премию / Фото: Instagram

Весь мир продолжает поддерживать Украину в противостоянии с Россией. На днях в Варшаве прошел митинг в поддержку Украины, который посетил премьер Польши, а также поп-дива украинской эстрады Тина Кароль.

Также в поддержку украинского народа выступили в Польской академии наук.

Реклама

В военном кошмаре, устроенном Кремлем, мы стоим на стороне свободной Украины. Надежда подсказывает нам, что украинцы в конце концов отобьют агрессию. Пусть это произойдет как можно скорее – заявили польские ученые.

Более того комитет литературоведения принял решение выдвинуть на Нобелевскую премию украинского писателя и музыканта Сергея Жадана.

Жадан – один из величайших поэтов Украины и прекрасный прозаик, переведенный и отмеченный в мире, – это, по нашему мнению, нобелевский писатель. Его голос как поэта уже много лет имеет особое значение для украинцев. Свободная Украина во многом говорит и думает словами Натана, внимательно к ним прислушивается. Сегодня поэт находится в своем Харькове. И он борется – сообщили в комитете.

Тем временем Святослав Вакарчук дал концерт у Львовского вокзала. А певица Злата Огневич назвала россиян изгоями и проклятым народом.

Помните, оперативная информация спасет жизнь. Читайте наши новости в Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.