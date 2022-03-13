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Поляки выдвинули украинца Сергея Жадана на Нобелевскую премию по литературе

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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13 марта, 19:43
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Украинский писатель Сергей Жадан выдвинут на одну из самых престижны наград в мире – Нобелевскую премию. Кандидатуру украинца предложили поляки
Сергея Жадана номинируют на Нобелевскую премию
Сергея Жадана номинируют на Нобелевскую премию / Фото: Instagram

Весь мир продолжает поддерживать Украину в противостоянии с Россией. На днях в Варшаве прошел митинг в поддержку Украины, который посетил премьер Польши, а также поп-дива украинской эстрады Тина Кароль.

Также в поддержку украинского народа выступили в Польской академии наук.

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В военном кошмаре, устроенном Кремлем, мы стоим на стороне свободной Украины. Надежда подсказывает нам, что украинцы в конце концов отобьют агрессию. Пусть это произойдет как можно скорее – заявили польские ученые.

Более того комитет литературоведения принял решение выдвинуть на Нобелевскую премию украинского писателя и музыканта Сергея Жадана.

Жадан – один из величайших поэтов Украины и прекрасный прозаик, переведенный и отмеченный в мире, – это, по нашему мнению, нобелевский писатель. Его голос как поэта уже много лет имеет особое значение для украинцев. Свободная Украина во многом говорит и думает словами Натана, внимательно к ним прислушивается. Сегодня поэт находится в своем Харькове. И он борется – сообщили в комитете.

Тем временем Святослав Вакарчук дал концерт у Львовского вокзала. А певица Злата Огневич назвала россиян изгоями и проклятым народом.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Подполковник Литун Андрей - командир 1-го горно-штурмового батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Погиб, защищая Родину и прикрывая побратимов. Ценой своей жизни спас от плена и гибели более тысячи украинских бойцов. За личное мужество ему присвоено звание Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Старший лейтенант Герус Андрей – боевой летчик-ас. Над городом Кропивницкий сбил вражеский Ил-76, чем не допустил высадку российского десанта с вооружением. Присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".
Слава Україні!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
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