Новая стратегия? Эмбер Херд призналась в любви Деппу, с которым продолжает судиться

Вскоре состоится суд, который расставит все по местам / Фото: Getty Images

Когда-то этой парой восхищались: Эмбер Херд и Джонни Депп не сходили со страниц таблоидов. Но последние несколько лет – это один сплошной скандал, который по факту разрушил жизнь Джонни Деппу, ведь его "отменили" и уволили отовсюду. И новое заявление актрисы у многих вызывает вопросы.

Напомним, в 2016 году началось затяжное судебное разбирательство: после развода Эмбер обвинила Джонни в домашнем насилии (якобы это было не раз). Из-за этого она требовала выдать временный охранный ордер, чтобы Депп к ней не мог даже приблизится. Суд удовлетворил иск актрисы. Джонни после сам подал на бывшую жену в суд, ведь была задета его честь, несколько заседаний ему удалось выиграть. За актера, кстати, вступались две его бывшие – Вайнона Райдер и Ванесса Паради, а также несколько звездных друзей.

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кадр из фильма "Ромовый дневник"

И вскоре должна состояться развязка конфликта в суде о клевете. Перед встречей, где Депп и Херд встретятся лицом к лицу, актриса опубликовала обращение, где призналась в любви Деппу и сказала, что очень переживает из-за сложившихся недопониманий.

Как вы, возможно, знаете, я буду в Вирджинии, где предстану в суде перед своим бывшим мужем Джонни Деппом. Джонни подает на меня в суд за статью, которую я написала в Washington Post. В ней я рассказала о своем опыте домашнего насилия. Я никогда не упоминала имени Джонни, я лишь писала о цене, которую женщины платят за то, что выступают против мужчин, находящихся у власти. И я продолжаю платить эту цену, но надеюсь, когда это дело завершится, я смогу двигаться дальше. И Джонни тоже. Я продолжаю любить Джонни, и мне очень больно вновь обсуждать подробности нашей прошлой совместной жизни на глазах у всего мира,

- написала Эмбер.

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У многих подобные заявления вызывают вопросы, ведь ранее Эмбер Херд максимально делала все, чтобы очернить бывшего мужа. В Сети говорят, что это всего лишь часть стратегии по отбеливанию имиджа. Якобы так звезда хочет отделаться от образа скандалистки и лгуньи (этот факт должен установить или опровергнуть суд уже в ближайшее время).

А мы продолжаем следить за новостями по теме.

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