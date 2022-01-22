Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🇺🇦 День Соборности Украины 🔔 Угроза войны с Россией Харьков устоит? Харьков устоит? 💥 Телефонные террористы

Умер Мит Лоуф

Девушки Топалова

Сестры Брежневой

Секрет Джей Ло

Сыновья в платьях

Женщины Ван Дамма
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Джонни Депп возвращается в кино: актер получил роль короля после обвинений в насилии

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
22 января, 21:56
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Многие думали, что из-за скандала с Эмбер Херд, карьера актера будет разрушена
Джонни Депп сыграет сыграет короля Людовика XV
Джонни Депп сыграет сыграет короля Людовика XV / Фото: Getty Images

Два года назад Джонни Деппа уволили из "Фантастических тварей", а на его место взяли Мадса Миккельсена. Это произошло после громкого развода актера с Эмбер Херд.

Актриса обвиняла экса в насилии, говорила, что он угрожал ей и даже добилась ордера, запрещающего Джонни Деппу приближаться к ней ближе, чем на 100 метров. Он же опровергал заявления бывшей и обвинял ее во лжи.

Реклама

Казалось, 58-летний Депп потерял расположение голливудских режиссеров и мы не скоро увидим его на экранах. Но накануне стало известно, что актер все же вернется в кино. Хотя и европейское.

Так, Джонни сыграет главную роль в драме режиссера Майвенн Ле Беско (снималась в "Пятый элемент", "Леон"). Ему досталась роль французского короля Людовика XV. Сама же Майвенн сыграет в картине его любовницу – графиню Жанну Дюбарри.

Актриса и режиссер Майвенн
Актриса и режиссер Майвенн / Фото: imdb.com

Реклама

Людовик XV был правнуком "короля-солнце" Людовика XIV, от которого унаследовал престол. На его долю выпало одно из самых длительных правлений в истории — целых 59 лет. Под конец жизни Людовик был непопулярным королем: его обвиняли в коррупции и разврате.

Скандал Деппа с Херд

В 2016 году Эмбер Херд подала на развод с Джонни Деппом и обвинила его в домашнем насилии. В 2017-м их брак был официально расторгнут и актриса получила семь миллионов долларов в качестве компенсации.

Эмбер Херд и Джонни Депп
Эмбер Херд и Джонни Депп / Фото: Getty Images

Реклама

Но уже через год Депп подал в суд на Херд за клевету и потребовал возмещение ущерба в размере 50 миллионов долларов. Следующие судебное заседание по делу звездных эксов запланировано на 11 апреля 2022 года.

Тем не менее в прошлом году Джонни Депп получил почетные награды на фестивале в Карловых Варах и кинофестивале в Сан-Себастьяне, а также был отмечен на Американском кинофестивале в Довиле.

Ранее мы рассказывали о 5 известных актерах, карьера которых пострадала из-за крупных скандалов.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Премьера недели
Кавер DZIDZIO на хит Скрябина
YouTube stars
Самые высокооплачиваемые YouTube-звезды (Forbes)
1
Mr. Beast (Джимми Дональдсон) Mr. Beast (Джимми Дональдсон)
$54 млн
2
Джейк Пол Джейк Пол
$45 млн
3
Markiplier Markiplier
$38 млн
4
Rhett and Link Rhett and Link
$30 млн
5
Unspeakable Unspeakable
$28,5 млн
6
Настя Настя
$28 млн
7
Райан Каджи Райан Каджи
$27 млн
8
Dude Perfect Dude Perfect
$20 млн
9
Логан Пол Логан Пол
$18 млн
10
Престон Арсмент Престон Арсмент
$16 млн
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
1 /2
Doodle Сегодня
22 января 1918. Михаил Грушевский. Председатель Центральной Рады провозгласил Украину независимой, обнародовав в Киеве IV Универсал. Год спустя в этот же день УНР и ЗУНР объединились в соборную державу…
История дня - за минуту
Нина и Нина
Похожа внучка Нины Матвиенко на бабушку?
Больше фото
Цитата дня

Моя иммиграция в Украину была политической, поэтому эти документы было практически невозможно получить

Алексей Суханов Ведущий ток-шоу "Говорить Україна"
Алексей Суханов - гражданин Украины

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять