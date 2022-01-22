Джонни Депп возвращается в кино: актер получил роль короля после обвинений в насилии

Многие думали, что из-за скандала с Эмбер Херд, карьера актера будет разрушена

Джонни Депп сыграет сыграет короля Людовика XV / Фото: Getty Images

Два года назад Джонни Деппа уволили из "Фантастических тварей", а на его место взяли Мадса Миккельсена. Это произошло после громкого развода актера с Эмбер Херд.

Актриса обвиняла экса в насилии, говорила, что он угрожал ей и даже добилась ордера, запрещающего Джонни Деппу приближаться к ней ближе, чем на 100 метров. Он же опровергал заявления бывшей и обвинял ее во лжи.

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Казалось, 58-летний Депп потерял расположение голливудских режиссеров и мы не скоро увидим его на экранах. Но накануне стало известно, что актер все же вернется в кино. Хотя и европейское.

Так, Джонни сыграет главную роль в драме режиссера Майвенн Ле Беско (снималась в "Пятый элемент", "Леон"). Ему досталась роль французского короля Людовика XV. Сама же Майвенн сыграет в картине его любовницу – графиню Жанну Дюбарри.

Актриса и режиссер Майвенн / Фото: imdb.com

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Людовик XV был правнуком "короля-солнце" Людовика XIV, от которого унаследовал престол. На его долю выпало одно из самых длительных правлений в истории — целых 59 лет. Под конец жизни Людовик был непопулярным королем: его обвиняли в коррупции и разврате.

Скандал Деппа с Херд

В 2016 году Эмбер Херд подала на развод с Джонни Деппом и обвинила его в домашнем насилии. В 2017-м их брак был официально расторгнут и актриса получила семь миллионов долларов в качестве компенсации.

Эмбер Херд и Джонни Депп / Фото: Getty Images

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Но уже через год Депп подал в суд на Херд за клевету и потребовал возмещение ущерба в размере 50 миллионов долларов. Следующие судебное заседание по делу звездных эксов запланировано на 11 апреля 2022 года.

Тем не менее в прошлом году Джонни Депп получил почетные награды на фестивале в Карловых Варах и кинофестивале в Сан-Себастьяне, а также был отмечен на Американском кинофестивале в Довиле.

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