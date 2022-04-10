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Особняка по соседству с Опрой мало: герцоги Сассекские присматривают квартиру в Нью-Йорке

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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10 апреля, 18:37
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Появилась информация о том, что Меган и Гарри намерены обзавестись новой недвижимостью в "большом яблоке"
У пары большие планы на покорение Нью-Йорка
У пары большие планы на покорение Нью-Йорка / Фото: Getty Images, открытые источники

Пока в сети обсуждали новости о том, что Меган Маркл прекратила королевский патронаж над приютом Mayhew для животных, появились новые сообщения от западных таблоидов об этой паре. Оказывается, принц Гарри и Меган Маркл ищут себе квартиру в Нью-Йорке!

Напомним, сейчас герцоги Сассекские живет в особняке в Монтесито, который они купили в ипотеку за 14,65 миллионов долларов. Но, как оказалось, паре там не совсем комфортно. Ранее, кстати, там были обнаружены человеческие останки во дворе, и этот факт не мог не расстраивать пару, хотя сам район им очень нравился – рядом живут Опра Уинфри и Эллен Дедженерес.

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особняк Меган и Гарри в Монтесито

Теперь же газета The Mirror пишет, что Меган Маркл и принц Гарри с детьми не чувствует себя в этом доме уединенно и защищенно. И хотя в Нью-Йорке в этом плане ситуация еще хуже, они намерены купить там новое жилье. Сообщается, что герцоги Сассекские намерены поселиться неподалеку от штаб-квартиры ООН.

Это много говорит о планах пары на международную деятельность. А после встречи в штаб-квартире ООН в сентябре прошлого года, где они встречались с заместителем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, председателем Группы по устойчивому развитию Аминой Мохаммед, очевидно, они укрепились в своем желании иметь недвижимость в "большом яблоке". Удастся ли паре найти для себя идеальные апартаменты, покажет время.

Меган и Гарри в Нью-Йорке
Меган и Гарри в Нью-Йорке / Фото: Getty Images

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Также не пропустите, за что отец Меган Маркл критикует дочь и зятя.

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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