Новый краш! Актерская карьера, политика и личная жизнь Алексея Арестовича

Алексей Арестович стал новым любимчиком украинок / Фото: Instagram

Вот уже шестнадцатый день украинская армия противостоит российской оккупации. За это время внимание все украинцев приковано к ключевым фигурам нашего правительства.

Правда, не все следят за ними, как за политиками. Некоторые из представителей политической верхушки стали для украинок новыми секс-символами. В число любимчиков попали президент Владимир Зеленский, Александр Скичко и Виталий Ким.

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А вот "главным успокоительным" украинок и новым крашем (англ. сленг – человек, который очень нравится) стал советник президента Украины Алексей Арестович.

Алексей Арестович покорил украинок

Алексей Арестович: краткая биография

Алексей Арестович родился 3 августа 1975 года в грузинском городе Дедоплисцкаро. Но школу будущий политик закончил в Киеве и там же поступил в университет им. Тараса Шевченко на биологический факультет. Правда, с биологией у Арестовича не сложилось. Во время учебы он стал играть на сцене театра "Черный квадрат".

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В это же время Арестович увлекся психологией и даже проводил тренинги и семинары, а 2010 году окончил школу "Человек среди людей" российского психолога Авессалома Подводного.

Алексей Арестович отучился на психолога

В 2005 году начал свою карьеру в политике, став членом партии "Братство". А в 2008 был назначен на должность заместителем председателя Приморской районной администрации Одесского городского совета.

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Как известно, Арестович окончил Одесский институт сухопутных войск и является майором запаса. Поэтому после Революції Гідності стал активно выступать в качестве военного эксперта на ТВ. А также начал вести свой блог на тему военно-политических событий в Украине.

У Алексея Арестовича есть звание майора

Осенью 2018 Арестович ушел воевать в зону проведения ООС в качестве разведчика. Служил в районе Краматорска. Через год после возращения с фронта, в 2020, стал одним из членов Трехсторонней контактной группы.

В этом же году, по назначению главы Офиса Президента Андрея Ермака, занял пост внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны.

Актерская карьера

Как мы писали выше, во время учебы в университете Арестович стал играть на сцене театра и даже успел сняться я в нескольких телевизионных проектах.

Так, зрительницы могли видеть Арестовича в таких сериалах, как "Возвращение Мухтара", Брат за брата-2" и "Не бойся, я рядом".

Кстати, роль в последнем проекте была наиболее эффектной. Сейчас по Сети гуляет отрывок с очень комичным перевоплощением Арестовича в Люсю Зайцеву.

Арестович в роли Люси Зайцевой

Личная жизнь Арестовича

Большим разочарованием для многих украинок будет то, что Алексей Арестович давно женат и воспитывает троих детей.

Алексей Арестович воспитывает троих детей

Анастасия Арестович, директор по развитию в одном из издательств, вторая супруга политика. Пара поженилась в 2015 году.

Анастасия Арестович

В браке с Анастасией у чиновника родилось двое детей: сын Александр и дочь вероника. Также у Арестовича есть дочь от первого брака, ее зовут Аэлита.

Семья Алексея Арестовича

Главной фишкой Арестовича является его спокойствие и умение успокоить паникующих украинцев. Такому спокойствию, как у него, стоит еще поучиться!

Главный мэм с Арестовичем

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