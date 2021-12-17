"Общение устаканилось исключительно касательно детей": Пустовит раскрыл подробности развода с Сашей Бо

Игорь Пустовит рассказал о разводе с Сашей Бо / Фото: instagram.com/sashaabo, instagram.com/pustovit

Не так давно Игоря Пустовита заподозрили в отношениях с блогером Софией Стужук. Поклонники решили, что после разрыва с Сашей Бо Игоря начал отношения с ее подругой.

Спустя некоторое время блогер все же рассказал в своем Instagram о том, как складывается общение с бывшей женой и что связывает его и Стужук.

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Мне кажется, наше общение устаканилось исключительно касательно детей, плюс, недавно нам удалось уладить все вопросы касательно деталей развода, что позволит наконец-то завершить все процессы, – ответил Пустовит на вопрос подписчиков Instastories.

По словам Игоря, сейчас самое главное для него и Саши то, что бы их дети чувствовали то, что родители счастливы.

Скриншот – instagram.com/pustovit

Также подписчики не могли не спросить у блогера о том, какие же отношения связывают его и коллегу Софию Стужук на самом деле.

На вопрос "В каких отношения со Стужук?" Пустовит ответил коротко: "В теплых и дружеских". При чем блогер сразу же перевел тему и спросил поклонников о баноше.

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Скриншот – instagram.com/pustovit

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