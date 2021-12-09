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София Стужук в объятиях Игоря Пустовита намекнула на отношения с бывшим Саши Бо

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
9 декабря, 20:41
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Стужук и Пустовит вместе отправились на блогерскую тусовку в Буковеле. На фото и видео из поездки видно, что блогеры все время проводят друг с другом
Стужук и Пустовит вместе в Буковеле
Стужук и Пустовит вместе в Буковеле / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

Слухи о том, что между Софией и Игорем не дружеские отношения, а романтические чувства, среди поклонников стали появляться давно. Тем более, на их отношения намекнул блогер и бывший участник "Холостячки" Андрей Шатырко.

На днях Стужук и Пустовит отправились в Буковель на мероприятие для блогеров. Все время поездки блогеры проводят вместе и постоянно добавляют Instastories друг с другом.

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Так, София опубликовала довольно чувственное видео, на котором она танцует медленный танец в объятиях Пустовита.

Скриншот – instagram.com/sofia_stuzhuk

Судя по видео, между парой действительно есть искра. Взгляд Игоря направлен явно только на Софию.

На следующий день София продолжила подогревать интерес подписчиков и опубликовала серию снимков вместе с экс-супругом Саши Бо. А на одном из видео, на нем София и Игорь поднимаются на подъемнике, блогер оставила неоднозначную надпись.

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Второй раз на этом подъемнике вдвоем, но теперь хоть можно не прятаться, – подписала видео София и заинтриговала фолловеров.

Скриншот – instagram.com/sofia_stuzhuk

Пока Стужук и Пустовит сохраняют интригу и никаких официальных заявлений о своих отношениях не дают.

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Мария Коробова
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