"Спілкування встаканилося виключно щодо дітей": Пустовіт розкрив подробиці розлучення з Сашком Бо

Ігор Пустовіт розповів про розлучення із Сашою Бо / Фото: instagram.com/sashaabo, instagram.com/pustovit
Не так давно Ігоря Пустовіта запідозрили у стосунках із блогером Софією Стужук . Шанувальники вирішили, що після розриву із Сашком Бо Ігоря розпочав стосунки з її подругою.
Через деякий час блогер все ж таки розповів у своєму Instagram про те, як складається спілкування з колишньою дружиною і що пов'язує його Стужук.
Мені здається, наше спілкування встаканилося виключно щодо дітей, плюс, нещодавно нам вдалося залагодити всі питання щодо деталей розлучення, що дозволить нарешті завершити всі процеси, – відповів Пустовіт на запитання передплатників Instastories.
За словами Ігоря, зараз найголовніше для нього та Сашка те, щоб їхні діти відчували те, що батьки щасливі.
Також підписники не могли не запитати блогера про те, які ж відносини пов'язують його і колегу Софію Стужук насправді.
На запитання "У яких стосунках зі Стужуком?" Пустовіт відповів коротко: "У теплих та дружніх". При чому блогер одразу ж переклав тему та запитав шанувальників про банош.
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