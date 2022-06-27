Обстрел ТЦ в Кременчуге. Instagram удаляет сториз Дантеса, Дорофеевой, alyona alyona. Реакция шоубиза (видео 18+)

Знаменитости не сдерживают слез от новостей из Кременчуга / Фото: Коллаж: Сегодня

Второй день социальные сети знаменитостей в огне. Украинцы еще не пришли в себя после ракетного удара по столице, как оккупанты нанесли новый в Кременчуге. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео с места трагедии. В момент попадания ракеты в ТЦ находилось более тысячи посетителей.

Реклама

Надя Дорофеева и alyona alyona

Одними из первых свое возмущение террористическими действиями российских войск выразили певицы Надя Дорофеева и alyona alyona. Правда, социальная сеть удалила публикации звезд.

Удалил, потому что видите, это язык вражды. Instagram, я что-то не понимаю, ты о каком языке вражды говоришь? И вражда эта к кому? – возмутилась рэперша alyona alyona.

Надя Дорофеева, едва сдерживая слезы, все же смогла записать эмоциональное видео. В котором сказала…

Сейчас мне кажется рыдает вся страна. Друзья, держитесь! – сказала Надя.

Владимир Дантес

Уже не первый раз соцсеть удаляет публикации о войне в Украине и у певца Владимира Дантеса. Лишь с третьей попытки он смог опубликовать эмоциональное видео. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 18+, присутствует ненормативная лексика!

Реклама

Дантес предполагает, что ему могут удалить страницу из-за видео. Но певца это не беспокоит. Он продолжает говорить правду. Вот такой "подарок" от соцсети в канун дня рождения. Завтра Дантесу исполняется 34 года.

Екатерина Осадчая

Телеведущая вспомнила, как вся Украина сочувствовала россиянам, когда в городе Кемерово сгорел торговый центр "Зимняя вишня". И сделала некоторые выводы.

Реклама

Скриншот Instagram/kosadcha

Никита Алексеев

Певец одним из первых прокомментировал трагедию в Кременчуге. Никита обратился к своим подписчикам в РФ.

Знайте, вы живете в Зазеркалье. Вас каждый день обманывают. Ваши солдаты – самые настоящие террористы и ничего общего с военной честью и достоинством у них нет. Так же, как и высшее политическое руководство вашей страны, – написал певец.

Алан Бадоев

Клипмейкер первого видеоклипа Алексеева, режиссер и продюсер Алан Бадоев отметил, что эта беда обязательно вернется к россиянам бумерангом.

Скриншот Instagram/alanbadoev

Свое возмущение террористическим актом также выразили Оля Полякова, Дмитрий Монатик, Джамала, Тина Кароль и многие другие знаменитости, если не сказать, все. Никто не молчит! Потому что правда – за Украиной!