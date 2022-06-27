Обстріл ТЦ у Кременчуці. Instagram видаляє сториз Дантеса, Дорофєєвої, alyona alyona. Реакція шоубізу (відео 18+)

Знаменитості не стримують сліз від новин з Кременчука / Фото: Колаж: Сьогодні

Другий день поспіль соціальні мережі знаменитостей у вогні. Українці ще не оговталися після ракетного удару по столиці, як окупанти завдали новий у Кременчуці. Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з місця трагедії. У момент влучання ракети в ТЦ перебувало понад тисячу відвідувачів.

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Надя Дорофєєва та alyona alyona

Одними з перших своє обурення терористичними діями російських військ висловили співачки Надя Дорофєєва та alyona alyona. Щоправда, соціальна мережа видалила публікації зірок.

Видалив, бо бачите, це мова ворожнечі. Instagram, я щось не розумію, ти про яку мову ворожнечі говориш? І ворожнеча ця до кого? – обурилася реперка alyona alyona.

Надя Дорофєєва, ледь стримуючи сльози, все ж таки змогла записати емоційне видео. В якому промовила…

Зараз мені здається ридає вся країна. Друзі, тримайтеся! – сказала Надя.

Володимир Дантес

Вже не вперше соцмережа видаляє публікації про війну в Україні й у співака Володимира Дантеса. Лише з третьої спроби він зміг опублікувати емоційне відео. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: 18+, присутня ненормативна лексика!

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Дантес припускає, що йому можуть видалити сторінку через відео. Але співак цим не переймається. І продовжує казати правду. Ось такий "подарунок" від соцмережі напередодні дня народження. Завтра Дантесу виповнюється 34 роки.

Катерина Осадча

Телеведуча згадала, як вся Україна співчувала росіянам, коли в місті Кемерово згорів торговельний центр "Зимова вишня". І зробила певні висновки.

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Скриншот Instagram/kosadcha

Микита Алєксєєв

Співак одним з перших прокоментував трагедію у Кременчуці. Микита звернувся до своїх підписників в РФ.

Знайте, ви живете у Задзеркаллі. Вас щодня дурять. Ваші солдати – справжнісінькі терористи, і нічого спільного з військовою честю і гідністю вони не мають. Так само, як і вище політичне керівництво вашої країни, – написав співак.

Алан Бадоєв

Кліпмейкер першого відеокліпу Алєксєєва, режисер та продюсер Алан Бадоєв зауважив, що ця біда обов’язково повернеться бумерангом до росіян.

Скриншот Instagram/alanbadoev

Своє обурення терористичним актом також висловили Оля Полякова, Дмитро Монатик, Джамала, Тіна Кароль та багато інших знаменитостей, якщо не сказати, усі. Ніхто не мовчить! Бо правда – за Україною!