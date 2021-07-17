Объявлены победители Каннского кинофестиваля-2021. Украина — среди лауреатов

Сегодня вечером состоялась торжественная церемония закрытия 74-го Каннского кинофестиваля, во время которой были объявлены все лауреаты

Каннский кинофестиваль-2021 - список победителей / Фото: Getty Images

Один из крупнейших международных киносмотров – Каннский кинофестиваль, на который в этом году были возложены большие надежды, завершился триумфально! За два с лишним года, пока кинофестиваль не проходил из-за пандемии, интерес к нему лишь усилился. Это отразилось на насыщенной и достаточно сильной программе кинофестиваля. Поэтому, начиная с 7 июля и до сегодняшнего вечера внимание всего мира было приковано к ярким выходам кинозвезд на красной дорожке, обзорам киноновинок и сенсационным подробностям киносмотра.

Сразу отметим, что в этом году на Каннском кинофестивале не было одного очевидного лидера, которому все предсказывали победу. Наоборот, было немало достойных кинолент, каждая из которых получила много положительных отзывов. В то же время выбор жюри кинофестиваля многих удивил.

Главный приз Каннского кинофестиваля – Золотую пальмовую ветвь получил хоррор французского режиссера "Титан".

Джулия Дюкорно получила Пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля / Фото: Getty Images

Полный список всех победителей Каннского кинофестиваля 2021

Золотая пальмовая ветвь — "Титан" (Франция)

Гран-при — "Купе номер шесть" Юхо Куосманена (Финляндия) и "Герой" Асгара Фархади (Иран)

Приз жюри премии "Золотой глаз" (документальное кино) — "Бабий Яр. Контекст" Сергея Лозницы (Украина)

Лучший режиссер — Леоса Каракса, "Аннетт" (Франция)

Лучший сценарий — "Сядь за руль моей машины", Рюсукэ Хамагути (Япония)

Лучшая женская роль — Рената Рейнсве в "Худшем человеке на свете" (Норвегия)

Лучшая мужская роль — Калеб Лэндри Джонс в "Нитрам" Джастина Курзеля (США)

Ранее почетную "Золотую пальмовую ветвь" получила американская актриса Джоди Фостер, сыгравшая в культовом фильме "Молчание ягнят".

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Напомним, что в состав жюри в этом году вошли: американский режиссер и обладатель "Оскара" Спайк Ли; режиссер Мати Диоп, который получил Гран-при фестиваля в 2019 году за фильм "Атлантика", Джессика Хауснер, чей фильм "Малыш Джо" тоже был в программе, актриса Мелани Лоран, которая снималась в "Бесславных ублюдках" Квентина Тарантино. Вместе с ними оценивают картины режиссер Клебер Мендонса Фильо, актер Тахар Рахим, актриса Мэгги Джилленхол и актер Сон Канг Хо.

Также в этом году на Каннском кинофестивале были представлены два украинских фильма. В конкурсной программе "Неделя критики" – художественный фильм режиссера и сценариста Эли Граппе – "Ольга" получил приз за лучший сценарий. В программе "Специальные показы" принимал участие украинский фильм "Бабий Яр. Контекст" режиссера Сергея Лозницы.

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