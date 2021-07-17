Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Лайфхакер Техно

Больше не пара

Премьера от LOBODA

Логунову бомбануло

Отпечаток Кароль

Канны-2021

Співають всі
СЕГОДНЯ Звездно Кинолента

Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля получил фильм "Титан"

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
17 июля, 22:01
Копировать ссылку
Сегодня вечером состоялась торжественная церемония закрытия Каннского кинофестиваля. Жюри обнародовало имена победителей и уже известно, кому достался главный приз
Джулия Дюкорно получила Пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля
Джулия Дюкорно получила Пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля / Фото: Getty Images

Золотую пальмовую ветвь 74-го Каннского кинофестиваля получила французский кинорежиссер и сценарист Джулия Дюкорно за фильм "Титан". Всего в основной конкурсной программе было представлено 24 фильма. Таким образом, 37-летняя Дюкорно стала второй женщиной в истории фестиваля, получившая его высшую награду за свой фильм.

Что известно о фильме?

Это психологический триллер, после просмотра которого на показе в Каннах нескольким десяткам зрителей стало плохо. Сюжет картины держался в секрете до премьеры.

Фильм начинается с автокатастрофы, жертвой которой становится главная героиня картины Алексия. Она выживает только благодаря титановой пластинке, которой ей вживляют в голову. Каннские критики нашли сходство между персонажем Алексии и героиней "Основного инстинкта", убивавшей своих партнеров.

Отметим, что Джулия Дюкорно была очень взволнована при получении награды из рук Шэрон Стоун. Со сцены с пальмовой ветвью в руках поблагодарила жюри фестиваля за высокую оценку.

Джулия Дюкорно в Каннах-2021
Джулия Дюкорно в Каннах-2021 / Фото: Getty Images

Имена всех победителей 74-го Каннского кинофестиваляузнайте здесь.

В тренде

Напомним, что в этом году на Каннском кинофестивале были представлены два украинских фильма. В конкурсной программе "Неделя критики" – художественный фильм режиссера и сценариста Эли Граппе – "Ольга" получил приз за лучший сценарий. В программе "Специальные показы" принимал участие украинский фильм "Бабий Яр. Контекст" режиссера Сергея Лозницы.

Смотрите видео: Шэрон Стоун нашла себе нового бойфренда

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Больше новостей
Последние новости
Больше новостей
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Сара Джессика Паркер на съемках сиквела Sex and the City
Все обсуждают
Ани Лорак планирует выступить в Украине
Посмотреть
Цитата дня

Мы больше не пара... Я долго занимаюсь своей духовной жизнью, работаю со своими эмоциями, учусь любить и принимать любовь, учусь радикальному прощению этого мира, но сегодня я поняла, что предавать себя и своего сына я больше не могу.

Ксения Мишина актриса
Что произошло?
Сольник звезды
MONATIK
31 июля/20:00
5 концертов июля
Что готовит Одесский кинофестиваль-2021
Больше новостей
#FREEBRITNEY
Все, что нужно знать о борьбе Бритни Спирс за свободу
Узнать

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять