Оголошено переможців Каннського кінофестивалю-2021. Україна – серед лауреатів

Каннський кінофестиваль-2021 - список переможців / Фото: instagram.com/festivaldecannes
Один з найбільших міжнародних кінооглядів – Каннський кінофестиваль, на який цьогоріч були покладені великі надії, завершився тріумфально! За два з гаком роки, поки кінофестиваль не проходив через пандемію, інтерес до нього лише посилився. Це відбилося на насиченій і досить сильній програмі кінофестивалю. Тому, починаючи з 7 липня і до сьогоднішнього вечора увага всього світу була прикута до яскравих виходів кінозірок на червоній доріжці, оглядів кіноновинок і сенсаційних подробиць кіноогляду.
Відразу зазначимо, що цього року на Канському кінофестивалі не було одного очевидного лідера, якому всі пророкували перемогу. Навпаки, було чимало гідних кінострічок, кожна з яких отримала багато позитивних відгуків. У той же час вибір журі кінофестивалю багатьох здивував.
Головний приз Каннського кінофестивалю – Золоту пальмову гілку отримав хоррор французького режисера "Титан".
Джулія Дюкорно отримала Золоту пальмову гілку Каннського кінофестивалю / Фото: Getty Images
Повний список всіх переможців Каннського кінофестивалю 2021
- Золота пальмова гілка – "Титан", Джулія Дюкорно (Франція)
- Гран Прі – "Купе номер шість" Юхо Куосманена (Фінляндія) і "Герой" Асгара Фархаді (Іран)
- Приз журі – "Коліно Ахед", Надав Лапід (Ізраїль), "Пам'ять", Апічатпонг Вірасетакул (Таїланд)
- Кращий режисер – Леоса Каракса за фільм "Аннетт" з Маріон Котіяр у головній ролі (Франція)
- Кращий сценарій – "Сядь за кермо моєї машини", Рюсуке Хамагуті (Японія)
- Краща жіноча роль – Рената Рейнсве, "Найгірша людина на світі" (Норвегія)
- Краща чоловіча роль – Калеб Лендрі Джонс, "Нітра" Джастіна Курзеля (США)
- Золота пальмова гілка за кращий короткометражний фільм – "Tian Xia Wu Ya", режисер Tang Yi
- Спеціальний приз журі премії "Золоте око" за краще документальне кіно Каннського кінофестівалю – "Бабин Яр. Контекст "Сергія Лозниці (Україна)
Секція Особливий погляд
- Гран-прі – "Розтискаючи кулаки", Кіра Коваленко (Росія)
- Приз журі – "Велика свобода", Себастьян Майзе (Австрія)
- Спеціальна згадка журі – "Ніч вогню", Тетяна Уесо (Мексика)
- Приз за акторський ансамбль – "Добра мати", Афсія Ерзі (Франція)
- Приз за сміливість – La Civil, Теодора Ана Міхай (Румунія, Бельгія)
- Приз за оригінальність – "Ягня", Вальдемар Йоханссон (Ісландія)
Раніше почесну "Золоту пальмову гілку" отримала американська актриса Джоді Фостер, яка зіграла в культовому фільмі "Мовчання ягнят".
Нагадаємо, що до складу журі цього року увійшли: американський режисер і володар "Оскара" Спайк Лі; режисер Мати Діоп, який отримав Гран-прі фестивалю в 2019 році за фільм "Атлантика", Джессіка Хауснер, чий фільм "Малюк Джо" теж був в програмі, актриса Мелані Лоран, яка знімалася в "Безславних виродках" Квентіна Тарантіно. Разом з ними оцінювали картини режисер Клебер Мендонса Фільо, актор Тахар Рахім, актриса Меггі Джилленхол і актор Сон Канг Хо.
Також цьогоріч на Канському кінофестивалі було представлено два українські фільми. У конкурсній програмі "Тиждень критики" – художній фільм режисера і сценариста Елі Граппе "Ольга" отримав приз за кращий сценарій. У програмі "Спеціальні покази" брав участь український фільм "Бабин Яр. Контекст" режисера Сергія Лозниці.
Дивіться відео: Шерон Стоун знайшла собі нового бойфренда
Раніше ми робили огляд 10 кращих фільмів-переможців Каннського кінофестивалю за всю його історію.
Новини на цю ж тему: