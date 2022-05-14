Очень смело! Как звезды реагируют на призыв Kalush Orchestra спасти "Азовсталь"

Kalush Orchestra

Kalush Orchestra совершил героический и важный для украинского народа поступок – группа во время своего выступления призвала спасти "Азовсталь" и помочь блокадному Мариуполю . Напомним, что за такой поступок коллектив можут дисквалифицировать по правилам конкурса.

Впрочем, несмотря на риски фронтмен группы Олег Псюк сделал громкое заявление. На такой достойный поступок уже отреагировали Джамала, Владимир Остапчук, Злата Огневич и другие звезды.

Реклама

Так, телеведущий Владимир Остапчук отметил, что это очень смело – на весь мир сказать эти слова.

Скриншот

Злата Огневич также поддержала Kalush Orchestra, опубликовав их заявление в Instastories.

Скриншот

Также поддержала коллектив Вера Брежнева. Она отметила, что в следующем году все мы собираемся на "Евровидение" в мирной Украине.

Реклама

Скриншот

Кроме того, Джамала и Юлия Санина опубликовали на своих страницах выступление Kalush Orchestra и добавили хештег #helpazovstal.

Скриншот

Скриншот

Напомним, сайт "Сегодня" ведет текстовую онлайн-трансляцию финала "Евровидение-2022".