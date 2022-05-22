Очередное шоу? Меган Маркл и принц Гарри могут появиться в программе о выживании

Принца Гарри и Меган Маркл пригласили в шоу о выживании / Фото: Getty Images

В последнее время все только и говорят как о новых телевизионных проектах Меган Маркл и принца Гарри. Недавно стало известно, что герцоги Сассекские хотят снять шоу в стиле "Семейство Кардашьян".

Теперь же британский путешественник Беар Гриллс, известный по проекту "Выжить любой ценой" заявил в интервью Еxpress, что ждет семью принца и Меган в своей программе Running Wild.

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По задумке шоу, знаменитости вместе с Гриллсом отправляются в экстремальное путешествие, там звезд могут ждать любые испытания – прыжки с парашютом, скалолазание и восхождение на вершины. В шоу уже принимали участие Кейт Уинслет, Зак Эфрон, Кейт Хадсон и даже Барак Обама.

Мы пока ничего не анонсируем, но в этом году у нас, наверное, самые замечательные гости, с которыми мы когда-либо встречались на шоу Running Wild, – намекнул на участие Сассексов путешественник.

Он также отметил, что участие Меган Маркл и принца Гарри в шоу было бы очень кстати, ведь пара активно занимается охраной окружающей среды, а это очень важная тема для проекта.

Кстати, ранее мы писали, что королевский дворец настоятельно рекомендует принцу Гарри и Меган Маркл отказаться от упоминаний о Елизавете II в своем документальном фильме для Netflix.