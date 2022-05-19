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Меган Маркл и принц Гарри снимут реалити-шоу в стиле "Семейства Кардашян"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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19 мая, 16:15
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Как выяснилось, герцоги Сассекские уже несколько месяцев работают над новым документальным сериалом о собственной жизни – "Дома с герцогом и герцогиней"
Принц Гарри и Меган Маркл снимутся в сериале о себе
Принц Гарри и Меган Маркл снимутся в сериале о себе / Фото: Getty Images

Хоть и Netflix отказался транслировать мультсериал Меган Маркл о ее детстве "Жемчужина", но королевская семья заключила новое соглашение с компанией на 100 миллионов долларов для запуска нового проекта.

Принц Гарри и Меган Маркл уже ждут операторов, которые будут снимать реалити-шоу непосредственно в их особняке в Монтесито, штат Калифорния. сообщает Page Six .

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Впрочем, неизвестно, разрешат ли герцоги Сассекские снимать своих детей – 3-летнего Арчи и 11-месячную Лилибет.

Издание сообщает, что видеооператоры уже сопровождали супругов во время их визита в Нью-Йорк в сентябре 2021 года. Не исключено, что эти кадры тоже попадут в документальное шоу.

Также камеры присутствовали во время поездки герцогов в Нидерланды, где они посетили спортивные соревнования для бывших военных – Invictus Games.

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Вероятно, новый проект уже вызывает опасения в Букингемском дворце, ведь публика может узнать новые сенсационные подробности жизни королевской семьи, о чем раньше никому не было известно.

По данным инсайдера, Меган и Гарри хотят, чтобы шоу вышло в следующем году.

Сроки все еще оговариваются, все висит в воздухе, – делился инсайдер.

В то же время представители Netflix планируют завершить съемки до конца года и презентовать сериал вместе с долгожданными мемуарами внука Елизаветы II.

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Ожидается, что в книге принц раскроет всю правду о своей жизни в королевской семье. Также ходят слухи, что королева, принц Чарльз и принц Уильям в шоке от намерений Гарри вывернуть свою жизнь наизнанку.

Между тем, королевские эксперты утверждают, что потенциально скандальные и откровенные мемуары могут поставить жирную крапу в истории принца Гарри и Букингемского дворца.

Кстати, королевский дворец настоятельно рекомендует принцу Гарри и Меган Маркл отказаться от упоминаний о Елизавете II в своем документальном фильме для Netflix.

Ранее мы сообщали, что жена сына принцессы Дианы пытается "воскресить" свой лайфстайл блог The Tig, который она активно вела до помолвки с Гарри.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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