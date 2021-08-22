Одесса – это Украина: Олег Сенцов отреагировал на оговорку Терри Гиллиама

Олег Сенцов объяснил Терри Гиллиаму, что Одесса - это Украина / Фото: Скриншот из видео, facebook.com/oleg.sentsov

Сегодня в Сети все обсуждают, что известный кинорежиссер Терри Гиллиам назвал Украину Россией. Прямо со сцены церемонии закрытия Одесского международного кинофестиваля британец сказал "Спасибо, Одесса, спасибо, Россия".

Терри Гиллиам назвал Украину Россией Видео: facebook.com/odesaiff

Эта новость вызвала настоящий резонанс в соцсетях. Отреагировал на скандал и бывший политзаключенный Кремля, писатель и режиссер Олег Сенцов.

В своем Facebook-профиле он коротко написал:

Терри, Одесса – это Украина!

Примечательно, что Олег Сенцов лично знаком с Терри Гиллиамом. Ранее он публиковал в соцсети фото с голливудской знаменитостью, которые будто иллюстрируют казус, случившийся вчера на фестивале.