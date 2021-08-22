Одесса – это Украина: Олег Сенцов отреагировал на оговорку Терри Гиллиама

Олег Сенцов объяснил Терри Гиллиаму, что Одесса - это Украина / Фото: Скриншот из видео, facebook.com/oleg.sentsov
Сегодня в Сети все обсуждают, что известный кинорежиссер Терри Гиллиам назвал Украину Россией. Прямо со сцены церемонии закрытия Одесского международного кинофестиваля британец сказал "Спасибо, Одесса, спасибо, Россия".
Эта новость вызвала настоящий резонанс в соцсетях. Отреагировал на скандал и бывший политзаключенный Кремля, писатель и режиссер Олег Сенцов.
В своем Facebook-профиле он коротко написал:
Терри, Одесса – это Украина!
Примечательно, что Олег Сенцов лично знаком с Терри Гиллиамом. Ранее он публиковал в соцсети фото с голливудской знаменитостью, которые будто иллюстрируют казус, случившийся вчера на фестивале.