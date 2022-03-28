Одобрявший аннексию Крыма Валдис Пельш попал в больницу: подробности

В Сети обсуждают, куда пропал Валдис Пельш / Фото: открытые источники

Многие задавались вопросом о том, где сейчас Валдис Пельс и почему он никак не комментирует российское вторжение в Украину. Позже появилась информация о том, что у него якобы серьезные проблемы с сердцем, из-за чего ведущего экстренно доставили в больницу.

Российский Пятый канал писал такое:

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Валдис Пельш госпитализирован и доставлен в отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца в специализированной клинике. По предварительным данным, у звезды проблемы с сердцем и на фоне этого он постоянно ощущает дискомфорт.

Ведущий "Угадай мелодию" в 2019-м году уже имел проблемы со здоровьем и перенес операцию по стентированию сосудов.

Валдис Пельш / фото – Википедия

И хотя артист не нашел возможности высказаться о нападении России на Украину (а молчит, значит поддерживает), он прокомментировал свое состояние здоровья:

Я не госпитализирован, на плановом осмотре, просто иногда для этого нужно отключить телефон. Не волнуйтесь, все хорошо.

А это может означать только одно: Валдис Пельш в числе публичных людей, посчитавших нужным отмолчаться. Но украинцы все помнят, равно как и позицию в минувшие годы.

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В 2016 году в одном из радиоинтервью выступил в поддержку политики Путина по Крыму. Также его имя внесено в базу "Миротворец" за попытки легализации аннексии Крыма и нарушение государственной границы Украины при посещении Крым.

Также сейчас обсуждают: Поклонник Путина Лев Лещенко не понимает, почему на российских звезд накладывают санкции.