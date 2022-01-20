Одри Хепберн нет с нами почти 30 лет: как сейчас выглядят и чем занимаются ее дети и внуки

У Одри Хепберн есть двое сыновей и пять внуков. / Фото: Getty Images

Одри Гепберн запомнилась многим зрителям талантливой актрисой, прекрасной фотомоделью, харизматичной танцовщицей, иконой стиля и просто привлекательной женщиной. Не зря о ней решили снять фильм!

Кроме карьерных достижений Хепберн смогла родить и воспитать двоих детей. Хотя из-за хрупкого здоровья выносить ребенка ей было тяжело, однако желание стать мамой было настолько сильным, что Одри смогла осуществить свою мечту.

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У звезды "Римских каникул" и "Завтрак у Тиффани" семья всегда была в приоритете – она максимально времени уделяла воспитанию детей и поэтому даже карьеру подвинула на второе место. В возрасте 63 лет Одри Хепберн не стало – у актрисы был рак толстой кишки. После смерти мамы ее сыновья часто с гордостью вспомнят о ней и рассказывают публике интересные факты из ее жизни.

Одри Хепберн в молодости и старости. / Фото: Getty Images

Что известно о наследниках голливудской звезды и чем они сейчас занимаются – читайте в материале "Сегодня".

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Дети Одри Хепберн

В 1960 году актриса родила первенца Шона от коллеги по спектаклю "Ундина", мужа Мэла Ферреро.

Актриса с первым мужем была в браке 15 лет. / Фото: Getty Images

Шон никогда не хотел покорять сцену, так как перед глазами был пример вечно занятых на съемках родителей. Хотя в 1981 году он сыграл эпизодическую роль в фильме "Они все смеялись".

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Старший сын Хепберн пробовал себя в продюсерской деятельности, но и здесь у него ничего не сложилось. Сейчас Шону Хепберн Фэрреро 61 год – он успешный сценарист и писатель. Он написал множество книг о своей маме, однако из них "Одри Хепберн. Дух элегантности. Воспоминания сына". Шон всегда был привязан к Одри сейчас во многих интервью он говорит, что актриса была прекрасной матерью и именно она сформировала его мировоззрение.

Сейчас Шону 61 год. / Фото: Getty Images

Интересно, что после смерти Одри он основал благотворительный фонд ее имени, который помогает детям. Еще у Шона есть собственный аккаунт в Instagram , где он постит преимущественно фото мамы, а вот своих снимков мужчина не добавляет.

Instagram/seanhepburnferrer

Известно, что Шон состоял в браке четыре раза. С 2014 года и по сей день он женат на Карин Хофер. У него трое детей – дочь Эмма и сыновья Грегорио и Сантьяго.

После 15 лет брака Одри Хепберн развелась с отцом Шона. Вторым избранником актрисы стал на 10 лет младший итальянский психиатр Андреа Дотти, от которого звезда родила еще одного сына Луку в 1970-м.

Звезда со вторым мужем. / Фото: Getty Images

Сейчас младшему сыну актрисы 51 год. Он работает дизайнером, но, как и брат, написал пару книг, посвященных самому родному человеку, из них самая известная – "Одри дома".

Сейчас Луку 51 год. / Фото: Instagram

В Instagram Лук более активен, чем его брат. Он публикует фото с детьми, снимает разные архитектурные сооружения, а также показывает, что ест.

Instagram/thedottis

Как известно, он женат на итальянке из обеспеченной семьи Домитилье Бертучи, которая родила ему двух дочерей.

Вскоре Одри рассталась с Андреа из-за его измен. Актриса сама воспитывала детей. Хотя сыновья Хепберн росли без отца, но это не помешало стать им настоящими мужчинами.

Отметим, что вся личная жизнь звезды, в том числе и дети, всегда были под прицелом папарацци, но Одри удалось оградить своих мальчиков от постоянного внимания и воспитывать их вдали от этой голливудской суеты.

Сыновья актрисы сейчас. / Фото: Instagram

Внуки Одри Хепберн

Актриса стала бабушкой трех девочек и двух мальчиков, которых она, к сожалению, не застала при жизни. Впрочем, наследники Одри хорошо знают о ней по истории, которые рассказывали им родители.

К сожалению, о внуках Одри Хепберн нет информации – они совсем непубличные лица. Однако о единственной дочери Шона все же кое-что мы нашли.

Мэла Фэррера Эмма родилась в 1994 году. Девушка успела попробовать свои силы в фэшн-индустрии, она снялась для обложки популярного американского журнала Harper&s Bazaar в 2014 году. Но по стопам звездной бабушки дальше не пошла – для жизни Эмма выбрала живопись.

Внучка Одри Хепберн. / Фото: Instagram

Дочь Шона окончила Академию искусств во Флоренции. В Instagram девушка активно делится с фолловерами мыслями и эмоциями и часто публикует свои произведения искусства. А в 2020 году она призналась, что у нее обнаружили аутоиммунное заболевание – болезнь Грейвса. Эмма планировала откровенно говорить о своем диагнозе, чтобы другие люди, столкнувшиеся с такой проблемой, не чувствовали себя одинокими.

Сейчас Эмме 27 лет. / Фото: Getty Images

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