Официально: Kalush Orchestra представит Украину на Евровидении-2022

Группа Kalush Orchestra едет на Евровидение-2022 / Фото: kalush.official

Сегодня, 22 февраля, на заседании Оргкомитета Нацотбора на участие в "Евровидении-2022" было принято решение о том, что группа Kalush Orchestra будет представлять Украину на международном песенном конкурсе в Турине. Об этом сообщает Суспільне.

Мы благодарны каждому, кто поддерживал нас во время финала Нацотбора на "Евровидение-2022" и отдал нам первое место в SMS-голосовании. Обещаем каждому украинцу, что оправдаем ваш выбор. В трудные времена для нашей страны мы должны снова заявить о себе на весь мир. Поэтому мы готовы достойно представить Украину перед Европой, — сказал вокалист группы Олег Псюк.