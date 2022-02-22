Офіційно: Kalush Orchestra представить Україну на Євробаченні-2022

Сьогодні, 22 лютого, на засіданні Оргкомітету Нацвідбору на участь у "Євробаченні-2022" було ухвалено рішення про те, що гурт Kalush Orchestra представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі в Турині. Про це повідомляє Суспільне.

Ми вдячні кожному, хто підтримував нас під час фіналу Нацвідбору на Євробачення-2022 та віддав нам перше місце в SMS-голосуванні. Обіцяємо кожному українцю, що виправдаємо ваш вибір. У важкі часи для нашої країни ми повинні знову заявити про себе на весь світ. Тому ми готові гідно представити Україну перед усією Європою, – сказав вокаліст гурту Олег Псюк.