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Евровидение – пока? Документы Алины Паш о законной поездке в Крым оказались подделкой

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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15 февраля, 15:48
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Государственная пограничная служба не выдавала певице справку о законном пересечении государственной границы Украины
Государственная пограничная служба не выдавала Алине Паш справку о законном пересечении государственной границы Украины
Государственная пограничная служба не выдавала Алине Паш справку о законном пересечении государственной границы Украины / Фото: instagram.com/alinapash, https://t.me/ssternenko

Победительница Нацотбора на "Евровидение-2022" Alina Pash предоставила документы о легальном пересечении границы с Крымом со стороны Украины.

В бумагах, как сообщалось, предоставленных Госпогранслужбой Украины, сообщалось, что Алина Паш пересекала границу Украины через КПВВ Чаплинка 11 и 13 августа 2015 года.

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Но сегодня стало известно, что в ГПСУ соответствующие документы победительнице Нацотбора не выдавали. Об этом сообщает Суспільне, ссылаясь на спикера ГНСУ Андрея Демченко.

Госпогранслужба проанализировала информацию, распространенную Суспільним мовником Украины о документе, якобы предоставленном ведомством физическому лицу для представления в рамках отбора на "Евровидение".

Сообщаем, нам не известно, что за документ опубликован вещателем, т.к. подразделениями Госпогранслужбы такой не создавался, и под таким номером никому не предоставлялся.

Ведомство также получило официальное обращение от Национальной общественной телерадиокомпании Украины по поводу подтверждения создания такого документа. В ближайшее время вещатель получит наш ответ, – ответили в ведомстве.

В то же время подразделение ГПСУ прорабатывает ответ на поступивший запрос от НОТУ по поводу поездки Алины Паш в Крым

Поедет ли Alina Pash на "Евровидение-2022"?

Вчера, во время пресс-конференции, глава НОТУ Николай Чернотицкий заявил, что Суспільне не готово подписывать договор с Алиной Паш. Он добавил, что компания примет решение, в случае, если окажется, что документы, предоставленные победительницей Нацотбора – фейк.

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Маловероятно, что Украина откажется от участия в "Евровидении-2022", если Alina Pash будет дисквалифицирована. Возможно, вместо нее в Италию поедет коллектив Kalush Orchestra, который в финале Национального отбора набрал наибольшее количество баллов от зрителей.

Ранее Суспільний мовник отправил запрос в Госпогранслужбу с просьбой проверить справку Алины Паш о въезде в Крым с территории Украины.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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