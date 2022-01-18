Ого, как выросла! Экс-холостяк Макс Михайлюк показал милое фото со своей дочерью

Макс Михайлюк опубликовал фото с подросшей дочерью. / Фото: instagram.com/flymax305/
4 декабря 2021 года Максим Михайлюк случайно сбил пешехода в Печерском районе столицы, после этого он долгое время не выходил на связь. Более того, после аварии участник "Холостяка" исчез из Сети – в последний раз он добавлял фото в октябре.
Впрочем, в новом году Макс Михайлюк решил совершить камбек в Instagram . 17 января мужчина опубликовал новое фото, где он позирует с восьмимесячной дочкой Арианой.
Давненько нас здесь не было. А мы за это время изрядно подросли, – коротко подписал кадр Михайлюк.
Как видно на снимке, девочка одета в курточку персикового цвета и шапку с красными орнаментами и помпоном. В то же время отец девочки – в черной куртке и белой футболке.
Фолловеры были удивлены, потому что никак не ожидали увидеть Михайлюка в Сети. Большинство подписчиков засыпали комплиментами мужчину и отметили, что рады его возвращению. Не прошел мимо фото и участник "Холостяка-11" Михаил Заливако:
- Аввв.
- Папина дочь.
- Такая сладенькая, выросла так.
- Очень приятно видеть вас, Макс.
- Да, давненько не видели вас.
- А мы скучали.
- Как похожа на папу.
Также в Instastories Михайлюк показал несколько видео, как он пилотирует в небе.
Отметим, что жена Максима, модель Дарья Хлыстун активно ведет свой Instagram, даже после ДТП с участием ее мужа. Впрочем, женщина не упоминает в соцсети своего любимого, как это было несколько месяцев назад.
Что известно о ДТП с Михайлюком
Максим Михайлюк сбил пешехода Федора Мединского по улице Бойчука в Киеве. Известно, что мужчина перебегал дорогу на запретный сигнал светофора.
Сам Михайлюк объяснял, что он ехал на небольшой скорости, но не успел среагировать на выбежавшего на дорогу пешехода.
Жена Мединского Анжела Шульга рассказала, что они с мужем работали в клининговой компании и занимались уборкой в спортивной школе на улице Бастионной. Вскоре ее муж вместе с охранником пошли в магазин, чтобы купить сигареты – тогда и Федора сбили.
Мужчину сразу госпитализировали, ему провели операции. Врачи оценивали его состояние как стабильно тяжелое.
Как объясняла жена потерпевшего, у Федора была черепно-мозговая травма, перебитые плечо и ребра, а также перебит тазобедренный сустав, на правой ноге – открытый перелом, а шейный отдел позвоночника перебит в двух местах.
Также Анжела подтвердила тот факт, что ее муж нарушил правила дорожного движения и вышел на дорогу на красный свет.
Сам же Максим Михайлюк долгое время не выходил на связь с семьей Федора и почти сразу после инцидента он отправился в США. Однако впоследствии он решил связаться с женой пострадавшего.