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Михайлюк после громкого ДТП уехал в США, но уже готов встретиться с женой потерпевшего

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Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
10 декабря, 20:06
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После скандального ДТП в центре Киева участник реалити "Холостяк-10" Максим Михайлюк так и не выходил на связь с семьей потерпевшего Федора. Однако сейчас он решил связаться с женой пострадавшего
Максим Михайлюк связался с супругой пострадавшего в ДТП.
Максим Михайлюк связался с супругой пострадавшего в ДТП. / Фото: instagram.com/flymax305/, Скриншот из YouTube

Недавно в Печерском районе столицы произошла авария с участием Максима Михайлюка. В результате инцидента пострадал 42-летний Федор Мединский – он получил серьезные травмы и переломы и был сразу же госпитализированный.

Впоследствии гражданская жена Мединского Анжела Шульга рассказала "Сегодня", в каком состоянии находится муж. Тогда же она и признавалась, что Михайлюк с ней не связывался после аварии.

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После того, как гражданская жена пострадавшего поделилась подробностями ДТП, с ней вышел на связь сам Максим Михайлюк.

Он мне сказал, что готов встретиться и, насколько я поняла, помочь деньгами на лечение мужа, – сообщила "Сегодня" Шульга.

Кроме того, по словам жены пострадавшего стало известно, что Максим сейчас находится за пределами Украины – в Майами. Анжела добавила, что Михайлюк с ней встретится в начале следующей недели после того, как прилетит из США.

По словам Анжелы, сегодня медики конкретизировали суммы, необходимые для лечения – речь идет как минимум о 56 тыс. грн. Не исключено, что это окончательная сумма. Как говорит Шульга, ежесуточно ей приходится тратить на лекарства для мужа от 1200 до 2900 грн.

Игорь Серов
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