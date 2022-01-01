Ох, эти ноги! Каменских очаровала горячим новогодним луком (фото)

Настя Каменских показала восхитительный новогодний образ / Фото: instagram.com/kamenskux
Для своих поклонников Настя Каменских, которая в "Новогодней Маске" спела вместе с Веркой Сердючкой хит "Попа как у Ким", записала поздравление с новым годом.
Видео она опубликовала в Instagram-профиле, где на нее подписаны почти 5,5 миллиона пользователей.
Праздничный лук артистки выглядит откровенным и одновременно элегантным. На Каменских черное платье с декорированным корсетом и босоножки на каблуках.
Я загадала самое простое, но самое важное: здоровья и счастья себе и близким, достижения поставленных целей и море вдохновения и любви, – написала в посте NK.
Образ Настя дополнила легким мейком и классической укладкой с кудрями.
В комментариях подписчики NK написали ей десятки комплиментов и поздравили с новым годом:
- "Безумно красивая!"
- "Настя красотка"
- "Очень красивые! Ох, эти ноги!"
- "Очаровательная снегурочка!"
Ранее мы обсуждали другой откровенный образ Насти Каменских у елки.