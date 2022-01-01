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Кто скрывался за масками в новогоднем спецвыпуске: ТОП-9 раскрытий Новорічної Маски

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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1 января, 10:53
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Минувшим вечером проект "Новорічна Маска на каналі "Україна" на самом деле удивил зрителей. И не только звездными гостями, но и возвращением масок из первого сезона шоу
ТОП раскрытий в шоу "Новорічна маска"
ТОП раскрытий в шоу "Новорічна маска" / Фото: телеканал "Украина"

В специальном праздничном выпуске любимого проекта "Маска" зрители познакомились с новыми зимними героями. Кроме того, на сцену телеканала "Украина" вышли любимые маски двух сезонов, среди которых триумфаторы проекта – меланхоличная Жирафа и величественное Солнце, а также магический Мольфар и мечтательный Месяц.

Всего было 8 совершенно новых масок, а также Месяц, за маской которого пряталась другая знаменитость (в первом сезоне Месяцем была Надя Мейхер). Далее коротко рассказываем, какие маски рассекретили в новогоднюю ночь.

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Елка

Детективы шоу "Маска" весь второй сезон были уверены, что Слава Каминская – это Скандал. Но оказалось, что она примерила на себя забавный костюм Елки.

Слава Каминская была в образе Елки
Слава Каминская была в образе Елки / Фото: телеканал "Украина"

Дзеркальна людина

Появившись на сцене, Дзеркальна людина вызвала громкие аплодисменты. Однако не успел участник праздничного выпуска шоу "Новорічна Маска" дать подсказки, как звездные гости эфира начали озвучивать свои догадки.

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Это Дима Коляденко! Потому что шляпа, потому что есть животик, а еще сходится рост! – отметила гостья выпуска Анастасия Приходько и оказалась права.

Дзеркальна людина – Дима Коляденко
Дзеркальна людина – Дима Коляденко / Фото: телеканал "Украина"

Мишеня

Милое Мишеня в спецвыпуске "Маски" исполнило зимний хит Жанны Агузаровой. Андрей Данилко первым заявил, что в этом образе замаскировалась певица и ведущая программы "Зірковий шлях" Алена Винницкая. Среди других версий прозвучали такие имена, как Наталья Могилевская, Анастасия Приходько, Оля Цибульская и даже WELLBOY. Но оказался прав именно Андрей Михайлович.

Алена Винницкая в образе Мишеня
Алена Винницкая в образе Мишеня / Фото: телеканал "Украина"

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Новорічна кулька

Под ярким образом Новорічної кульки скрывалась любимица миллионов украинцев – Наталья Могилевская, от которой пришлось побегать ведущему Владимиру Остапчуку.

За маской Новорічної кульки скрывалась Наталья Могилевская
За маской Новорічної кульки скрывалась Наталья Могилевская / Фото: телеканал "Украина"

Медведь

Бурый Медведь в костюме Белого вызвал споры между звездными детективами "Маски" но также исполнил их мечту – Оля Полякова и DZIDZIO так хотели увидеть на проекте Иво Бобула! Именно он и был в этой новогодней маске.

Иво Бобул в костюме Медведя
Иво Бобул в костюме Медведя / Фото: телеканал "Украина"

Пингвин

Нарядно одетый королевский Пингвин смог сбить с толку звездных детективов и гостей спецвыпуска. Раскрыв личность под маской, зрители поняли – только опытные участники шоу "Маска" умеют так удачно скрываться. В образе Пингвина была Анастасия Приходько, которая в первом сезоне выступала в костюме Бабки.

Анастасия Приходько в костюме Пингвина
Анастасия Приходько в костюме Пингвина / Фото: телеканал "Украина"

В эфире "Новорічна Маска на каналі "Україна" звездные детективы шоу "Маска" Олег Винник и Оля Полякова представили долгожданную премьеру зажигательной дуэтной композиции "Длинноногое счастье", а VERKA SERDUCHKA и NK | Настя Каменских спели "Попа как у Ким" в новой аранжировке.

Еще один потрясающий сюрприз зрителей ждал от детективов DZIDZIO и Оли Поляковой – они тоже выступили дуэтом с композицией "Щасливі люди".

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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