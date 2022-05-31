Охрана королевы Елизаветы II была арестована за торговлю наркотиками

Охранников Елизаветы II из Королевской гвардии арестовали и подозревают в торговле наркотиками / Фото: Getty Images

В последнее время 96-летнюю королеву Елизавету II постоянно заставляют понервничать – то ее правнуки, на которых написали жалобу в школе, то...гвардейцы! Об аресте шести военных сообщил представитель Министерства обороны Великобритании, передает BBC.

Сообщается, что шесть военнослужащих Ирландской гвардии и ветеран Coldstream Guardsman были арестованы Королевской военной полицией.

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Примечательно, что 1-й батальон Ирландской гвардии должен возглавить торжественное шествие на церемонию Trooping the Colour в честь Платинового юбилея королевы – 70 лет на престоле. Министерство обороны заявило, что ни один из солдат, находящихся под следствием, не примет участия в мероприятии.

Королевские гвардейцы были арестованы – они подозреваются в торговле наркотиками и отмывании денег / Фото: Getty Images

Источник в военном ведомстве подтвердил BBC, что предметы, предположительно являющиеся наркотиками, были изъяты в ходе проверки в казармах Монс в Олдершоте. Солдаты имеют звания от гвардейца до сержанта. Трое из подозреваемых остаются под стражей, а полиция продолжает расследование утверждений о том, что все задержанные участвовали в поставках наркотиков.

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Обыски были также проведены в домах в Северном Уэльсе и Северной Ирландии, где произошел один из арестов.

Ирландская гвардия, основанная в 1900 году королевой Викторией, участвовала в конфликтах в Ираке и Афганистане. Полк охраняет королевские дворцы – гвардейцев можно увидеть в отличительных красных мундирах и шляпах из медвежьей шкуры.

Ранее мы сообщали, что Меган Маркл и принц Гарри станут "частью толпы" на Платиновом юбилее королевы.