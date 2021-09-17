Олег Винник и Оля Полякова делают "ребенка": певец объяснил, что это означает

Олег Винник рассказал об общем "ребенке" с Олей Поляковой / Фото: пресс-служба
Наверняка многие догадались, что у звездных детективов шоу "Маска" Оли Поляковой и Олега Винника не родится ребенок в буквальном смысле этого слова. Артисты планируют общий проект – их "дитя", которое скоро увидит мир.
Олег решил расставить все точки над "і", но в то же время не стал раскрывать все подробности.
Это общая дуэтная песня, больше я не хочу рассказывать, – поделился Олег с телеканалом "Украина".
Когда премьера – пока неизвестно, возможно, это случится в гипершоу "Маска", съемки которого активно продолжаются на телеканале "Украина"!
Первый сезон стал очень популярным среди зрителей! Каждую субботу миллионы украинцев были прикованы к экранам телевизоров и вместе с пятеркой детективов пытались разгадать, кто же скрывается под той или иной маской. Уже совсем скоро начнется новая головоломка: с новыми героями, загадками, уникальными постановками и сюрпризами.
Смотрите репортаж со съемочной площадки шоу "Маска":
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