Олег Винник и Оля Полякова делают "ребенка": певец объяснил, что это означает

Олег Винник рассказал об общем "ребенке" с Олей Поляковой / Фото: пресс-служба

Наверняка многие догадались, что у звездных детективов шоу "Маска" Оли Поляковой и Олега Винника не родится ребенок в буквальном смысле этого слова. Артисты планируют общий проект – их "дитя", которое скоро увидит мир.

Олег решил расставить все точки над "і", но в то же время не стал раскрывать все подробности.

Это общая дуэтная песня, больше я не хочу рассказывать, – поделился Олег с телеканалом "Украина".

"Делаем с Винником ребенка": Оля Полякова сделала неожиданное заявление / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Когда премьера – пока неизвестно, возможно, это случится в гипершоу "Маска", съемки которого активно продолжаются на телеканале "Украина"!

Первый сезон стал очень популярным среди зрителей! Каждую субботу миллионы украинцев были прикованы к экранам телевизоров и вместе с пятеркой детективов пытались разгадать, кто же скрывается под той или иной маской. Уже совсем скоро начнется новая головоломка: с новыми героями, загадками, уникальными постановками и сюрпризами.

Смотрите репортаж со съемочной площадки шоу "Маска":

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