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Как выглядит самая модная участница второго сезона шоу Маска (фото)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
16 сентября, 09:23
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Телеканал "Украина" продолжает знакомить зрителей с участниками нового сезона грандиозного шоу "Маска", премьера которого состоится скоро
Названо имя самой модной участницы второго сезона шоу "Маска" на телеканале "Украина"
Названо имя самой модной участницы второго сезона шоу "Маска" на телеканале "Украина" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Недавно мы показывали, как выглядит самый сексуальный персонаж "Маски", а теперь предлагаем посмотреть на самую модную участницу проекта.

Художница по костюмам популярного шоу Леся Патока уверяет – звание одного из самых милых участников второго сезона любимого проекта украинцев получит сентиментальная леди – Жирафа.

К созданию этого персонажа мы отнеслись с максимальной любовью! Сам костюм Жирафы создан из плюша, а пятнышки, характерный окрас жираф, были сделаны из пайеток. Это была моя сумасшедшая идея – мне хотелось, чтобы наша героиня полностью придерживалась своего статуса леди и фанатки моды, – поделилась Леся Патока.

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Жирафа – самая модная участница шоу "Маска" на телеканале "Украина"
Жирафа – самая модная участница шоу "Маска" на телеканале "Украина" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Но при создании маски мастера столкнулись с определенной сложностью – голова костюма довольно высокая, поэтому звезде внутри было сложно держать баланс. Так, создатели Жирафы долго искали специальную технологию, благодаря которой участница будет уверенно выходить на сцену. И только затем художники перешли к украшению головы героини.

Специально для Жирафы мы заказали десять париков нежно-розового цвета, из которых сделали её гриву. Затем я постригла её так, чтобы мы с моими феями могли менять персонажу прическу к каждому выпуску. Еще мы купили 10 баллончиков с блестками, чтобы постоянно обновлять сияние её роскошных волос, – рассказала Леся Патока.

Леся Патока
Леся Патока / Фото: пресс-служба

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Кроме того, Жирафа удивит всех своим необыкновенным взглядом, ведь создатели её одарили глубокими глазами и шикарными ресницами, сделанными из страусиных перьев. А ещё Леся Патока уверяет – на сцене шоу "Маска" Жирафа не раз докажет свой статус "главной модницы проекта".

У нашей Жирафы есть огромное количество модных аксессуаров и даже несколько специальных нарядов, которые мы будем менять. На одно из таких платьев у нас ушло больше 15 метров! А это довольно много как для девочки, – поделилась художница по костюмам.

Как сообщалось ранее, телеканал "Украина" работает над вторым сезоном мегапопулярного шоу "Маска" по международному формату The Masked Singer.

Ждите второй сезон самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" на телеканале "Украина".

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Смотрите репортаж со съемочной площадки шоу "Маска":

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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