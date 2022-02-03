Ольга Бузова показала, как выглядит без макияжа (фото)

Как Ольга Бузова выглядит без макияжа / Фото: instagram.com/buzova86

Сама телеведущая к этому относится нормально. Ей часто достается от подписчиков за неудачные наряды, макияж, большое количество ретуши на фото. Бузова на это не обращает внимания и продолжает делиться новыми фото и видео.

Сейчас телеведущая находится на съемках в Африке. У себя в InstaStories Бузова решила показать честное фото без косметики.

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Я даже без макияжа классная. Многие говорят, что мне без мейка даже лучше

Скриншот: Instagram

Хоть Ольгу Бузову обвиняют в любви к фильтрам и фотошопу, иногда телеведущая все же публикует снимки без ретуши.

Как Ольга Бузова выглядит без макияжа / Фото: instagram.com/buzova86

Скриншот: Instagram

Стоит отметить, сама Бузова в одном из интервью признавалась, спокойно относится к негативными комментариям и заявляла, что знает о недостатках своей внешности.

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Также в Сети иногда обсуждают возможные пластические операции известной телеведущая. Ольга Бузову эту тему не комментирует, а ее мама опровергает, что дочка обращалась к пластическим хирургам.

Ранее сестра Ольги Бузовой заявила, что не считает себя красивой и призналась, что всегда пользуется фильтрами.