Бузова ответила на критику своей внешности: "Я на любителя. Всегда это говорю"

Телеведущая Ольга Бузова, которая недавно рассказала о новом тайном поклоннике, совсем не расстраивается из-за этого.
Внешне я на любителя. Я всегда это говорю, – сказала телеведущая в программе "Ты не поверишь".
По словам популярной телеведущей, внешность – не главное. Существует множество других способов привлечь внимание мужчин.
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Практикую занятия танцами на пилоне. Это меня возвращает в мою реальную ролевую модель. Когда ты смотришь в зеркало, то это тебя раскрывает. Особенно твой женский потенциал, – рассказала артистка.
Напомним, ранее российская телеведущая рассказала о проблемах со здоровьем. Ольга Бузова потеряла голос. Ольга Бузова считает, что виной всему переживания из-за предстоящего шоу.
Когда из звезд критиковали за внешность – смотрите в сюжете:
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