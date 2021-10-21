Бузова ответила на критику своей внешности: "Я на любителя. Всегда это говорю"

Российская телеведущая призналась, что ее черты лица нравятся далеко не всем мужчинам, в чем она убедилась еще в подростковом возрасте

Ольга Бузова призналась, что не обращает внимание на критику внешности / Фото: instagram.com/buzova86

Телеведущая Ольга Бузова, которая недавно рассказала о новом тайном поклоннике, совсем не расстраивается из-за этого.

Внешне я на любителя. Я всегда это говорю, – сказала телеведущая в программе "Ты не поверишь".

Ольга Бузова появилась на съемках шоу в вызывающем мини-платье / Фото: instagram.com/buzova86

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По словам популярной телеведущей, внешность – не главное. Существует множество других способов привлечь внимание мужчин.

Практикую занятия танцами на пилоне. Это меня возвращает в мою реальную ролевую модель. Когда ты смотришь в зеркало, то это тебя раскрывает. Особенно твой женский потенциал, – рассказала артистка.

Напомним, ранее российская телеведущая рассказала о проблемах со здоровьем. Ольга Бузова потеряла голос. Ольга Бузова считает, что виной всему переживания из-за предстоящего шоу.

Когда из звезд критиковали за внешность – смотрите в сюжете:

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