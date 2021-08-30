Ольга Фреймут впечатлила снимком с подросшей 15-летней дочкой в Лос-Анджелесе (фото)

Ольга Фреймут уехала в США со старшей дочкой / Фото: instagram.com/freimutolia

Телеведущая и гуру этикета Ольга Фреймут, которая ранее показала, как матерится, когда злится, позировала вечером на одной из улиц Лос-Анджелеса со своей 15-летней дочкой Златой Митчелл.

Фотографией телеведущая поделилась в своем Instagram-аккаунте. Злата позировала в кожаном пиджаке поверх наряда, а ее мама – в длинном трикотажном платье.

Возлагаю большие надежды на Злату. Ты – обновленная версия меня. Удачи, – написала Ольга Фреймут.

Для Златы это уже не первая поездка в США. Позапрошлой зимой она ездила туда в языковую школу, а теперь – переехала, несмотря на то, что еще не закончила обучение в школе в Украине. По словам самой Златы, в США начнется новая глава ее жизни.

Ольга Фреймут и ее дочь Злата Митчелл / Фото: instagram.com/freimutolia

В Сторис Ольга Фреймут поделилась кадром, сделанным в дороге. За неделю поездок по США они вместе проехали 2800 километров.

Скриншот Instagram

Злату Митчелл Ольга Фреймут родила в 2006 году от британца Нила. После расставания с ним телеведущая вышла замуж за Владимира Локотко. Сейчас пара воспитывает двух детей – сына Валерия и дочь Евдокию.

Как Оля Фреймут "женила" на себе супруга – смотрите в ролике:

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