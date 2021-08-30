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Моника Беллуччи и ее 16-летняя дочь ошеломили сходством на показе Dolce & Gabbana (фото)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
30 августа, 12:51
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На минувших выходных состоялась презентация новой коллекции Dolce & Gabbana, на которую пришло множество звезд, включая и Монику Беллуччи с ее дочкой
Моника Беллуччи и ее дочь Дева Кассель
Моника Беллуччи и ее дочь Дева Кассель / Фото: instagram.com/devacassel_

Звезда "Малены" Моника Беллуччи, которая недавно подчеркнула талию корсетом на обложке глянца, и ее 16-летняя дочь Дева Кассель прибыли в Венецию на модное мероприятие. Вместе с другими знаменитостями они посмотрели показ Dolce & Gabbana, который прошел на площади Сан-Марко, и конечно же, позировали для фотографов.

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Кадры Моники Беллуччи в компании ее дочки от Венсана Касселя появились в фан-аккаунте в Instagram. Поклонники с восторгом отметили, что на фото не отличить, кто мама, а кто ребенок, ведь 56-летняя Моника потрясающе выглядит.

  • "Кто мать, а кто дочь"
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  • "Ученица равна учителю... И превосходит ее"

Дева Кассель пошла по стопам матери и в 2019 году начала модельную карьеру. Очень скоро девушка стала амбассадором парфюмерной линейки Dolce & Gabbana, а прошлым летом снялась в рекламе нового аромата.

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Напомним, что Дева Кассель родилась в 2004 году, когда Моника Беллуччи и Венсан Кассель состояли в браке. В 2013 году они разошлись. Спустя пять лет Венсан Кассель женился на молодой модели Тине Кунаки.

Смотрите в ролике историю любви Венсана Касселя и Тины Кунаки:

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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