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Сеть смутил внешний вид сына Наташи Королевой: Сделали с юноши куклу

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
30 августа, 14:34
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Новое совместное фото певицы Наташи Королевой с единственным сыном вызвало бурную реакцию в Сети
В Сети раскритиковали новое фото Наташи Королевой с сыном
В Сети раскритиковали новое фото Наташи Королевой с сыном / Фото: instagram.com/koroleva__star

Наташе Королевой не привыкать к негативу в Сети. Особенно от подписчиков звезды достается Архипу – сыну певицы . . На этот раз подписчики Наташи Королевой раскритиковали внешность Архипа.

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Певица у себя в Instagram анонсировала программу, которую ведет вместе с сыном на одном из музыкальных каналов России. Артистка предложила угадать поклонникам, где сделано фото. Но подписчики не спешили угадывать локацию звезды, а стали обсуждать сына Архипа.

Наташа Королева с сыном Архипом
Наташа Королева с сыном Архипом / Фото: instagram.com/koroleva__star

В комментариях многие стали писать, что им не нравятся имидж Архипа, другие в очередной раз высказались о частом появлении звездного наследника в соцсетях мамы.

  • "Сыну явно лучше оставаться за кадром, не любит его камера. Да и со словами беда"
  • "Козлиная борода и правда бесячая"
  • "Сделали с юноши куклу! Раздражаете оба!"

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Стоит отметить, в Сети часто критикуют Архипа. Под одной из совместных фотографий Наташи Королевой с сыном ее уже просили меньше пиарить звездного наследника.

Архип часто появляется в компании мамы на светских мероприятиях и пытается зарекомендовать себя в шоу-бизнесе. Он выпустил свою версию знаменитого хита мамы "Дельфин и русалка" – тогда Архипа в Сети похвалили. После этого он записал еще один трек, но новую роботу сына Королевой не оценили и порекомендовали найти новое увлечение.

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Наташа Королева никак не реагирует на критику в адрес сына. Вместо этого она хвастается новыми достижениями своей семьи – они с сыном стали ведущими чарта на одном из музыкальных каналов и как отметила певица, рейтинги у программы хорошие.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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