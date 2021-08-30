Сеть смутил внешний вид сына Наташи Королевой: Сделали с юноши куклу

Новое совместное фото певицы Наташи Королевой с единственным сыном вызвало бурную реакцию в Сети

В Сети раскритиковали новое фото Наташи Королевой с сыном / Фото: instagram.com/koroleva__star

Наташе Королевой не привыкать к негативу в Сети. Особенно от подписчиков звезды достается Архипу – сыну певицы . . На этот раз подписчики Наташи Королевой раскритиковали внешность Архипа.

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Певица у себя в Instagram анонсировала программу, которую ведет вместе с сыном на одном из музыкальных каналов России. Артистка предложила угадать поклонникам, где сделано фото. Но подписчики не спешили угадывать локацию звезды, а стали обсуждать сына Архипа.

Наташа Королева с сыном Архипом / Фото: instagram.com/koroleva__star

В комментариях многие стали писать, что им не нравятся имидж Архипа, другие в очередной раз высказались о частом появлении звездного наследника в соцсетях мамы.

"Сыну явно лучше оставаться за кадром, не любит его камера. Да и со словами беда"

"Козлиная борода и правда бесячая"

"Сделали с юноши куклу! Раздражаете оба!"

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Стоит отметить, в Сети часто критикуют Архипа. Под одной из совместных фотографий Наташи Королевой с сыном ее уже просили меньше пиарить звездного наследника.

Архип часто появляется в компании мамы на светских мероприятиях и пытается зарекомендовать себя в шоу-бизнесе. Он выпустил свою версию знаменитого хита мамы "Дельфин и русалка" – тогда Архипа в Сети похвалили. После этого он записал еще один трек, но новую роботу сына Королевой не оценили и порекомендовали найти новое увлечение.

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Наташа Королева никак не реагирует на критику в адрес сына. Вместо этого она хвастается новыми достижениями своей семьи – они с сыном стали ведущими чарта на одном из музыкальных каналов и как отметила певица, рейтинги у программы хорошие.

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