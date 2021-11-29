Ольга Сумская честно ответила, какие у нее сейчас отношения с сестрой

Ольга Сумская прокомментировала слухи о ссоре с сестрой / Фото: Instagram

К тому же все заметили, что Натальи Сумской не было на праздновании дня рождения мамы. Актрисы редко говорят о своих отношениях, но Ольга Сумская все-таки решила нарушить молчание.

Прежде всего актриса ответила, почему вся большая семья не собралась за одним столом на день рождения мамы.

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Мы поздравляли маму по очереди. У Натальи Вячеславовны вечером был спектакль, у нее безумный график в театре. Она является примой театра имени Ивана Франко, – сказала Ольга в интервью программе "Світське життя".

Ольга Сумская рассказала, что они с сестрой Натальей общаются / Фото: instagram.com/olgasumska

Опровергла Ольга Сумская слухи о ссоре с сестрой.

Я бы хотела все же расставить все точки. Потому что эти слухи, которые возникают постоянно в интернете, кто-то с кем-то не общается. Мы общаемся люди добрые. Все у нас в порядке, – ответила актриса.

Напомним, ранее Наталья признавалась, что за своей сестрой она следит не вживую, а чаще всего благодаря соцсетям.

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Она также высказалась против выставления своей жизни напоказ в Сети, как это делает Ольга.

Последняя же считает, что они со старшей сестрой очень разные по характеру – Наталья более закрытая, "у нее своя жизнь, свое пространство".

Смотрите эксклюзивное интервью Натальи Сумской для программы "Зірковий шлях":

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