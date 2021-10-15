А где же сестра? Сумская со своей семьей поздравила маму с 88-летием (фото)

Накануне Анне Ивановне исполнилось 88 лет. Ольга Сумская вместе с мужем и дочками приехала к маме, поздравить ее с днем рождения.
В своем Instagram-профиле актриса поделилась серией фото, на которых она запечатлена вместе с семьей.
Самые счастливые мгновения в жизни... Празднование 88-летия нашей мамочки, Анны Ивановны! Многая Лета, родная! Моя душа, мой вселенная! Семья в объятиях любви, – подписала фотографии Ольга Сумская.
Чтобы посмотреть все фото, свайпайте влево:
В комментариях к посту Сумской пользователи принялись поздравлять звездную маму с днем рождения и желать ей многих лет жизни. А кто-то поинтересовался, почему на празднике отсутствует старшая сестра Ольги – Наталья Сумская.
- "А где же ваша старшая сестра, почему ее нет"
- "Почему без Натальи?"
- "Искренние поздравления. Только Натальи не хватает в семейном кругу"