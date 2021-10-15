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А где же сестра? Сумская со своей семьей поздравила маму с 88-летием (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
15 октября, 09:07
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Актриса Ольга Сумская опубликовала фотографии с празднования дня рождения своей матери. Только ее сестры Натальи с ними не было
Ольга Сумская с семьей поздравили маму с 88-летием
Ольга Сумская с семьей поздравили маму с 88-летием / Фото: instagram.com/olgasumska

Накануне Анне Ивановне исполнилось 88 лет. Ольга Сумская вместе с мужем и дочками приехала к маме, поздравить ее с днем рождения.

В своем Instagram-профиле актриса поделилась серией фото, на которых она запечатлена вместе с семьей.

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Самые счастливые мгновения в жизни... Празднование 88-летия нашей мамочки, Анны Ивановны! Многая Лета, родная! Моя душа, мой вселенная! Семья в объятиях любви, – подписала фотографии Ольга Сумская.

Чтобы посмотреть все фото, свайпайте влево:

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В комментариях к посту Сумской пользователи принялись поздравлять звездную маму с днем рождения и желать ей многих лет жизни. А кто-то поинтересовался, почему на празднике отсутствует старшая сестра Ольги – Наталья Сумская.

  • "А где же ваша старшая сестра, почему ее нет"

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Скриншот: instagram.com/olgasumska

  • "Почему без Натальи?"
  • "Искренние поздравления. Только Натальи не хватает в семейном кругу"

Скриншот: instagram.com/olgasumska

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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