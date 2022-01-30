Ольга Сумская – о бьюти-процедурах, секрете счастливого брака и дружбе между актерами

Ольга Сумская рассказала нам о семье, дружбе между актерами и ботоксе. / Фото: instagram.com/olgasumska

Сейчас Ольге Сумской 55 лет. Она талантливая актриса театра и кино, любимая жена актера Виталия Борисюка и любящая мама двух дочерей – Тони и Анны. Кстати, младшая наследница артистки рассказывала нам о буллинге в школе, гадании на Таро и отношениях с родителями.

"Сегодня" пообщались с Ольгой Сумской и узнали, как изменила ее жизнь сестра Наталья Сумская, как чихуахуа зарабатывает на фильмах, зачем она делает бьюти-процедуры и как удается сохранять отношения с Борисюком уже в течение 25 лет.

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О семейных застольях, театре vs кино и кинокарьере чихуахуа

Так как январь – это период праздников и каникул, мы поинтересовались у актрисы, какой ей нравится отдых. По словам звезды, она не отказывается от отдыха и в горах, и на море. Также Сумская добавила, что и разные родственные даты она любит праздновать вне дома.

Чем дальше, тем мне все больше нравится праздновать какие-то торжества, дни рождения или родственные даты именно на отдыхе. Да, собрать звездных друзей – это прекрасно, но все равно хочется экзотики, – делится с нами артистка.

Сумская рассказала о праздниках. / Фото: instagram.com/olgasumska

Также Ольга Сумская рассказала нам и о праздновании Рождества. Как объяснила актриса, у них с мужем и дочерью Анной есть традиция, которая существует уже 10 лет – отмечать этот праздник в Яремче.

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Мне, конечно, хотелось бы за семейным столом собрать всех моих близких, но так не получается. Но потом мы наверстываем, и когда приезжаем домой, то едем к мамочке и накрываем стол. Это большое счастье, когда ты можешь поздравить маму и окружить ее любовью и заботой, – говорит актриса.

Ольга Сумская смогла сделать карьеру и в кино, и в театре. Звезда признается, что играть на сцене и на съемках – это совершенно разные ощущения, приспособление и стиль работы.

Но везде нужно самое главное – органика, природность и искренность. Если это есть, ты себя почувствуешь везде как рыба в воде. Если ты актер с хорошей школой, любишь свою профессию, самосовершенствуешься, если у тебя есть роли и ты плодотворно работаешь – тогда ты чувствуешь, что ты нужен, – говорит артистка.

Ольга Сумская играет в кино и театре. / Фото: instagram.com/olgasumska

Как делится с нами Сумская, актер должен уметь сам чувствовать естественность, находить общий язык с коллегами по съемкам и самое главное – быстро адаптироваться.

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Адаптация очень важная вещь. Раньше это учитывали режиссеры и тебе на проекте не давали ответственных сцен для того, чтобы ты мог понять, что и к чему, а сегодня действует конвейер, все ускорилось, в том числе и жизнь, и стиль работы, – объясняет артистка.

Кстати, в январе у Ольги Сумской было две премьеры – театральное представление "Любовь и голуби" и киноновинка "Любовь и блогеры". Артистка в шутку отмечает, что "тема любви блогеров и голубей объединилась" . По словам актрисы, фильм с участием блогеров – это интересный микс.

В январе у Сумской было две премьеры. / Фото: instagram.com/olgasumska

Мне кажется, что это молодежь должна воспринять довольно органично и мы не зря совмещаем актеров и блогеров. Я хочу, чтобы фильм "Любовь и блоггеры" зашел, потому что нужно дать дорогу молодым. А представителей интернет-пространства я считаю храбрецами, которые за скромный бюджет сняли очень быстро довольно беспрецедентный проект, – поделилась звезда.

У Ольги Сумской есть домашние любимцы – Джессика и Жасмин. Мало кто знает, но несколько лет назад старшая чихуахуа дебютировала в кино – Джессика сыграла в проекте "Когда мы дома" невесту собачки Леонардо. Актриса вспомнила, что ее собачка прошла определенный кастинг, потому что просто так попасть на роль не удавалось.

Леонарду приводили несколько девочек, но он не воспринимал, отталкивал, лаял и просто кусал юных артисток, и здесь привели Джесси. Он загорелся, смутился и влюбился, – с улыбкой вспомнит Сумская.

У Ольги Сумской есть две собачки – Джессика и Жасмин. / Фото: instagram.com/olgasumska

Как отметила актриса, четыре съемочных дня обходились Джессике по тысяче в день.

Она заработала сама себе на вкусняшки. Это прекрасно, потому что иногда актеры столько не зарабатывают. В сериале она сыграла безупречно и режиссер был в восторге. Актерская собачка, она чувствует, – смеясь рассказала Сумская.

О райдере и актерской дружбе

У каждого артиста есть перечень условий и требований, которые они предъявляют организаторам проектов. Ольга Сумская признается, что она довольно демократически относится к своему райдеру – в нем актриса может четко прописать, что ест.

На съемочной площадке присутствуют все мои коллеги, режиссеры, сценаристы, и они питаются тем, что предлагают. Поэтому я пишу, как все, но с уточнением. Например, пишу, чтобы супчик был не зажарен, рыбку приготовили на пару и прочее. Потому что бывает разная кинокухня и есть разные нюансы, которые нужно учесть, – признается Сумская.

Также артистка поделилась, что бы не отказалась от отдельного вагончика на съемочной площадке.

Я стою того, чтобы мне на период съемки был предложен отдельный вагончик, как для актеров с именем. Но этого нет, потому что сегодня все очень бюджетно и кинопроцесс все меньше предлагает именно таких привилегий для актеров. Поэтому если будет такое предложение, я воспользуюсь такой возможностью. В принципе было бы нормально, если бы наши прихоти учитывали, но так складывается как складывается, – рассказывает артистка.

Ольга Сумская рассказала о райдере. / Фото: instagram.com/olgasumska

Сумская отметила, что у нее нет агента, и она лично руководит своим графиком и прописывает план.

Я даже не представляю, если бы кто-то занимался моим безумным графиком и что-то мне там прописывал. Это то же самое, если бы кто-нибудь стал у плиты и сварил борща для моей семьи. Я и борщ сварю сама, и сама скорректирую полностью свой безумный график, – говорит звезда.

Также актриса рассказала нам о аматорстве в киноиндустрии. По ее словам, на сегодняшний день мы потеряли уровень профессионализма именно из-за аматорства.

Непрофессионалы заполонили весь рынок. А так хочется все-таки поработать с профессионалами и чтобы на площадке были люди с хорошей школой. Ибо только тогда ты ощущаешь уровень профессионализма. А когда все на уровне аматорства – это деградация, – делится с нами артистка.

Иногда создается впечатление, что крепкая дружба в кино между актерами вполне реальна и за кулисами. Впрочем, Сумская развеяла этот миф. По словам артистки, в актерстве нет друзей, потому что все между собой конкурируют.

Также артистка вспомнила, когда в театре у нее завязалась дружба с коллегой, но из-за роли эти отношения быстро исчезли. Более того, как добавила Сумская, после прихода популярности ее пытались выжить из театра, что в итоге и произошло.

Но я ни о чем не жалею. Если закрывается одна дверь, то открывается другая. Ищи новые возможности, не сиди на месте и всегда верь в себя. Это такой залог успеха на любом этапе жизни, – делится Сумская.

О семье, бьюти-процедурах и счастливом браке

У Ольги Сумской есть старшая сестра Наталья, которая также продолжила актерскую династию. Артистка признается, что ее сестра является для нее примером, ведь именно она направила ее на кинопуть.

Ольга Сумская рассказала об отношениях с сестрой Натальей. / Фото: instagram.com/olgasumska

В 16 лет Наташа привела меня на съемочную площадку, она подарила мне вдохновение и фактически зажгла этот огонек. Я просто благодарна сестре и по сей день. Благодаря ей я почувствовала природу актерской профессии в юном возрасте и это многое мне дало, это была практика, – признается актриса.

Как мы уже писали, у Ольги Сумской есть две дочери – 19-летняя Анна и 31-летняя Тоня, которая уже более шести лет находится в отношениях с российским актером Владимиром Ягличем. Пара воспитывает двоих детей – дочь и сына.

/ Фото: HELLO.RU

Актриса рассказывает, что общается со старшей дочерью по телефону почти каждый день, но ей очень хочется обнять вживую своих близких. По словам Сумской, сегодня нужно преодолеть много препятствий, чтобы встретиться с членами семьи.

В прошлом году я дважды была у родных: зимой и летом. И Тоня прилетала в Украину специально к бабушке, поздравлять ее с днем рождения. Это был такой сюрпиз для Анны Ивановны, потому что я ей не говорила, что Тоня прилетела и когда она зашла – это было до слез, – вспомнила Сумская.

Ольга Сумская с мамой и дочерьми. / Фото: instagram.com/olgasumska

Также мы поинтересовались у Ольги Сумской по поводу ее косметологических процедур. Звезда признается, что в меру может что-нибудь подкорректировать, но под нож хирурга еще не ложилась. По ее словам, если женщина хочет усовершенствовать внешность – она должна это сделать, тем более, ХХІ век предлагает множество косметологических процедур.

Мне кололи ботокс. Сегодня этим никого не удивишь, это совершенно нормально. Я обожаю аппаратную косметологию и 1-2 раза в год я могу сделать мезотерапию, редиес. Я всем женщинам предлагаю посещать косметологов. Надо уважать себя и беречь то, что дает природа , – говорит актриса.

Ольга Сумская вместе со своим мужем Виталием Борисюком с 1996 года. В прошлом году пара отпраздновала 25-летие брака. В чем же секрет таких крепких отношений?

Как рассказывает Сумская, невозможно предсказать сколько лет вы будете вместе, но если у тебя не угасают чувства к любимому человеку в течение стольких лет – это судьба.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк вместе уже 25 лет. / Фото: instagram.com/olgasumska

У нас бурная семья. Мы уже научились терпеть друг друга, прощать что-нибудь друг другу. Господь не случайно нас когда-то спарил в мюзикле Бернстайна "Кандид" и не случайно мы сыграли тогда влюбленных, – говорит артистка.

Как добавила Сумская, кто-то не выдерживает семейных нагрузок, страстей и в результате расходятся, а кто-то умеет прощать и идти дальше. По словам актрисы, уметь прощать и пересекать препятствия – это очень важная вещь в отношениях.

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