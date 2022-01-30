Ольга Сумська – про б’юті-процедури, секрет щасливого шлюбу та дружбу між акторами

Ольга Сумська розповіла нам про сім'ю, дружбу між акторами та ботокс. / Фото: instagram.com/olgasumska

Зараз Ользі Сумській 55 років. Вона талановита акторка театру та кіно, кохана дружина актора Віталія Борисюка та любляча мама двох доньок – Тоні і Ганни. До речі, молодша спадкоємиця артистки розповідала нам про булінг в школі, ворожіння на Таро та стосунки з батьками.

"Сьогодні" поспілкувались з Ольгою Сумською та дізнались, як змінила її життя сестра Наталя Сумська, як її чіхуахуа заробляє на фільмах, навіщо вона робить б’юті-процедури та як вдається зберігати стосунки з Борисюком вже протягом 25 років.

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Про родинні застілля, театр vs кіно та кінокар’єра чіхуахуа

Так як січень – це період свят та канікул, ми поцікавились у акторки, який їй до вподоби відпочинок. За словами зірки, вона не відмовляється від відпочинку і в горах, і на морі. Також Сумська додала, що й різні родинні дати вона любить святкувати не вдома.

Чим далі, тим мені все більше подобається святкувати якісь урочистості, дні народження чи родинні дати саме на відпочинку. Так, зібрати зіркових друзів – це прекрасно, але все одно хочеться екзотики, – ділиться з нами артистка.

Сумська розповіла про свята. / Фото: instagram.com/olgasumska

Також Ольга Сумська розповіла нам і про святкування Різдва. Як пояснила акторка, вони з чоловіком та донькою Ганною мають традицію, яка існує вже 10 років – відзначати це свято у Яремче.

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Мені звісно хотілось б за родинним столом зібрати всіх моїх близьких, але так не виходить. Та потім ми надолужуємо, і коли приїжджаємо додому, то їдемо до мамочки і накриваємо стіл. Це велике щастя, коли ти можеш привітати маму і оточити її любов’ю і турботою, – каже акторка.

Ольга Сумська зуміла зробити кар’єру і в кіно, і в театрі. Зірка зізнається, що грати на сцені та на зйомках – це абсолютно різні відчуття, пристосування та стиль роботи.

Але всюди потрібне найголовніше – органіка, природність та щирість. Якщо це є, то ти себе відчуєш скрізь як риба у воді. Якщо ти актор з хорошою школою, любиш свою професію, самовдосконалюєшся, якщо ти маєш ролі і плідно працюєш – тоді ти відчуваєш, що ти потрібен, – каже артистка.

Ольга Сумська грає в театрі та кіно. / Фото: instagram.com/olgasumska

Як ділиться з нами Сумська, актор повинен вміти сам відчувати природність, знаходити спільну мову з колегами по зйомках і найголовніше –швидко адаптуватися.

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Адаптація дуже важлива річ. Раніше це враховували режисери і тобі на проєкті не давали відповідальних сцен для того, щоб ти міг зрозуміти що та до чого, а сьогодні діє конвеєр, все пришвидшилось, зокрема і життя, і стиль роботи, – пояснює артистка.

До речі, у січні в Ольги Сумської було дві прем’єри – театральна вистава "Любов і голуби" і кіноновинка "Любов і блогери". Артистка жартома зазначає, що "тема любові блогерів та голубів об’єдналась". За словами акторки, фільм з участю блогерів – це цікавий мікс.

У січні в Сумської було дві прем'єри. / Фото: instagram.com/olgasumska

Мені здається, що це якраз молодь має сприйняти доволі органічно і ми не даремно поєднуємо акторів і блогерів. Я хочу, щоб фільм "Любов і блогери" зайшов, бо потрібно дати дорогу молодим. А представників інтернет-простору я вважаю сміливцями, які за скромний бюджет зняли дуже швидко доволі безпрецедентний проєкт, – поділилась зірка.

У Ольги Сумської є домашні улюбленці – Джесіка та Жасмін. Мало хто знає, але декілька років тому старша чіхуахуа дебютувала у кіно – Джесіка зіграла у проєкті "Коли ми вдома" наречену песика Леонардо. Акторка пригадала, що її собачка пройшла певний кастинг, бо просто так потрапити на роль не вдавалось.

Леонарду приводили декілька дівчаток, але він не сприймав, відштовхував, гавкав і просто кусав юних артисток, і тут привели Джессі. Він загорівся, зніяковів і закохався, – з усмішкою пригадає Сумська.

У Ольги Сумської є дві собачки – Джесіка та Жасмін. / Фото: instagram.com/olgasumska

Як зазначила акторка, чотири знімальні дні обходились Джесіці по тисячі в день.

Вона заробила сама собі на смаколики. Це прекрасно, бо інколи актори стільки не заробляють. В серіалі вона зіграла бездоганно і режисер був в захваті. Акторська собачка, вона відчуває, – сміючись розповіла Сумська.

Про райдер та акторську дружбу

У кожного артиста є перелік умов та вимог, які вони пред'являють організаторам проєктів. Ольга Сумська зізнається, що вона доволі демократично ставиться до свого райдеру – у ньому акторка може чітко прописати, що вона їсть.

На знімальному майданчику присутні всі мої колеги, режисери, сценаристи і вони харчуються тим, що пропонують. Тому я пишу як всі, але з уточненням. Наприклад, пишу, щоб супчик був не зажарений, рибку приготували на пару тощо. Бо буває різня кінокухня і є різні нюанси, які треба врахувати, – зізнається Сумська.

Також артистка поділилась, що не відмовилась би від окремого вагончика на знімальному майданчику.

Я варта того, щоб мені на період зйомки було запропоновано окремий вагончик, як для акторів з ім’ям. Але цього немає, бо сьогодні все дуже бюджетно і кінопроцес все менше пропонує саме таких привілеїв для акторів. Тому, якщо буде така пропозиція, я скористаюсь цією можливістю. В принципі було б нормально, якби наші забаганки враховували, але так складається як складається, – розповідає артистка.

Ольга Сумська розповіла про райдер. / Фото: instagram.com/olgasumska

Сумська зазначила, що у неї немає агента і вона особисто керує своїм графіком та прописує план.

Я навіть не уявляю, якби хтось займався моїм шаленим графіком і щось би мені там прописував. Це те саме, якби хтось став біля плити і зварив борщу для моєї родини. Я і борщ зварю сама, і сама скоригую повністю свій шалений графік, – каже зірка.

Також акторка розповіла нам про аматорство у кіноіндустрії. За її словами, на сьогоднішній день ми втратили рівень професіоналізму саме через аматорство.

Непрофесіонали заполонили весь ринок. А так хочеться все ж таки попрацювати з професіоналами, і щоб на майданчику були люди з хорошою школою. Бо лише тоді ти відчуваєш рівень професіоналізму. А коли все на рівні аматорства – це деградація, – ділиться з нами артистка.

Іноді складається враження, що міцна дружба у кіно між акторами цілком реальна й за кулісами. Втім, Сумська розвіяла цей міф. За словами артистки, в акторстві немає друзів, бо усі між собою конкурують.

Також артистка пригадала, колись в театрі у неї зав’язалась дружба із колегою, але через роль ці стосунки швидко зникли. Ба більше, як додала Сумська, після приходу популярності її намагалися вижити з театру, що в наслідок і сталось.

Але я ні про що не шкодую. Якщо закриваються одні двері, то відчиняються інші. Шукай нові можливості, не сиди на місці і завжди вір у себе. Це така запорука успіху на будь-якому етапі життя, – ділиться Сумська.

Про сім’ю, б’юті-процедури та щасливий шлюб

У Ольги Сумської є старша сестра Наталя, яка також продовжила акторську династію. Артистка зізнається, що її сестра є для неї прикладом, адже саме вона скерувала її на кіношлях.

Ольга Сумська розповіла про стосунки з сестрою Наталією. / Фото: instagram.com/olgasumska

В 16 років Наташа привела мене на знімальний майданчик, вона подарувала мені натхнення і фактично запалила цей вогник. Я просто вдячна сестрі і по цей день. Завдякі їй я відчула природу акторської професії в юному віці і це багато чого мені дало, це була практика, – зізнається акторка.

Як ми вже писали, у Ольги Сумської є дві доньки – 19-річна Ганна та 31-річна Тоня, яка вже понад шість років перебуває у стосунках із російським актором Володимиром Ягличем. Пара виховує двох дітей – доньку та сина.

/ Фото: HELLO.RU

Акторка розповідає, що спілкується зі старшою донькою телефоном майже щодня, але їй дуже хочеться обійняти наживо своїх близьких. Але, за словами Сумської, сьогодні потрібно подолати багато перешкод, щоб зустрітись з членами родини.

В минулому році я двічі була в рідних: взимку та влітку. І Тоня прилітала в Україну спеціально до бабусі, привітати її з днем народження. Це був такий сюрпиз для Ганни Іванівни, бо я їй не казала що Тоня прилетіла і коли вона зайшла – це було до сліз, – пригадала Сумська.

Ольга Сумська з мамою та доньками. / Фото: instagram.com/olgasumska

Також ми поцікавились у Ольги Сумської щодо її косметологічних процедур. Зірка зізнається, що в міру може щось підкорегувати, але під ніж хірурга ще не лягала. За її словами, якщо жінка хоче удосконалити зовнішність – вона має це зробити, тим паче ХХІ століття пропонує безліч косметологічних процедур.

Мені кололи ботокс. Сьогодні цим нікого не здивуєш, це абсолютно нормально. Я обожнюю апаратну косметологію і 1-2 на рік я можу зробити мезотерапію, редієс. Я всім жінкам пропоную відвідувати косметологів. Треба поважати себе і берегти те, що дає природа, – каже акторка.

Ольга Сумська разом зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком з 1996 року. Торік пара відсвяткувала 25-річницю шлюбу. У чому ж секрет таких міцних стосунків?

Як розповідає Сумська, не можливо передбачити скільки років ви будете разом, але якщо у тебе не згасають почуття до коханої людини протягом стількох років – це доля.

Ольга Сумська та Віталій борисюк разом вже 25 років. / Фото: instagram.com/olgasumska

У нас бурхлива родина. Ми вже навчились терпіти один одного, пробачити щось одне одному. Господь не випадково нас колись спарував в мюзиклі Бернстайна "Кандід" і не випадково ми тоді зіграли закоханих, – каже артистка.

Як додала Сумська, хтось не витримує родинних навантажень, пристрастей і внаслідок розходяться, а хтось вміє пробачати та йти далі. За словами акторки, вміти пробачати і перетинати перешкоди – це дуже важлива річ у стосунках.

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