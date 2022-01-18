Младшая дочь Ольги Сумской – о травле в школе, секретах от мамы, гадании на Таро и парнях

Анна Борисюк рассказала нам, что скрывает от мамы, какими секретами делится со старшей сестрой, о травле в школе, продолжении актерской династии и прочем

Анна Борисюк рассказала о буллинге в школе, гадании на Таро и отношениях с родителями. / Фото: gandzyazen

Сейчас дочери Ольги Сумской и Виталия Борисюка – Анне 19 лет. Она пошла по стопам звездной семьи и поэтому учится на актрису в Киевском национальном университете им. И. Карпенко-Карого. Ранее младшая дочь Сумской признавалась, что пережила буллинг в школе, но сейчас все изменилось.

"Сегодня" пообщались с Анной Борисюк и узнали, почему у нее мало друзей, как ее оскорбляли в школе, какими откровениями делится с родителями и старшей сестрой Антониной и есть ли у нее бойфренд.

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О досуге с родителями, друзьях и учебе

Дочь Сумской признается, что любит путешествовать вместе с родителями, нежели в одиночку или с друзьями. Ведь, по ее словам, "где родители, там и позитив, а где позитив – там и удача".

Анна любит путешествовать с родителями. / Фото: instagram.com/olgasumska

Я еще на самом деле не так хорошо зарабатываю, чтобы путешествовать одной. С родителями гораздо свободнее себя чувствую. Хотя с друзьями не было еще такого опыта, чтобы путешествовать, потому что сейчас мы больше узнаем друг друга в учебе, – делится с нами Анна.

Также девушка рассказала, что у нее есть только одна лучшая подруга, которая поддерживает ее. Как объясняет Борисюк, ей трудно сосредоточить внимание на большой компании, и поэтому она не заводит себе много товарищей.

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У меня одна лучшая подруга. Я ей очень благодарна за то, что она в моей жизни. Она спасла меня от плохих отношений, огородила от этого всего и направила в совсем другой поток. Мне трудно просто сосредоточивать внимание на большой компании, потому что ко всем нужно искать разный подход.

По словам Анны, основной круг ее общения на сегодняшний день – это одногруппники в университете им. Карпенко-Карого, где она учится на актрису.

Сейчас это одногруппники, это такой основной круг. Дальше этих людей пока не двигаюсь. Мы до сих пор исследуем друг друга. Это такая профессия, где ты просто должен видеть человека насквозь и хочется достичь того, чтобы мы понимали друг друга с полуслова. Этого мне на сегодня хватает.

Кроме того, Анна сравнила учебу в университете и школе. По ее словам, в вузе все по-другому и сейчас у нее взрослый подход к жизни. Кстати, в школе ее травили из-за родителей, что породило у девушки комплексы.

Анна Борисюк рассказала о школе и университете. / Фото: gandzyazen

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В школе многие из-за невоспитанности обращают внимание на твое звездное происхождение: "Все у тебя куплено, все проплачено, за тебя все сделали родители". Хотя чем родители заслужили такое отношение?! Они работали всю свою жизнь для того, чтобы быть такими, какими они есть сейчас, и я просто перенимаю от них лучшее и иду вперед, – говорит Анна.

Как добавляет девушка, сейчас, возможно, какие-то отголоски буллинга есть и комплексы какие-то остались, но она понимает, что это все наговорено по нелепости.

Возможно, я соглашалась с тем, как говорят великие философы, что ты обижаешься на то, с чем соглашаешься. Я острее это воспринимала из-за возраста и из-за того, что совсем одна в этой среде. Сейчас у меня уже взрослый подход к этому всему, определенное какое-то представление и цель в жизни. Все направлено не на какую-то формальность, а на развитие себя, как личности.

Поделилась и Анна своим хобби. По словам Борисюк, она любит читать, смотреть фильмы, играть в плейстейшен.

Все как у обычного подростка, который любит себя развлекать, но при этом помнит об учебе. Это меня как-то сосредотачивает.

О способностях, актерской карьере и отношениях с родителями

Анна призналась, что у нее заниженная самооценка, но она старается не показывать это.

Анна призналась, что у нее низкая самооценка. / Фото: gandzyazen

У меня очень низкая самооценка, но я держу это в себе и не сильно проявляю, чтобы это не обернулось когда-то против меня. Притворяйся, пока ты сам в это не поверишь – вот такая цель. Сейчас все в равных условиях, мы зависимы друг от друга. Кто-то где-то не дорабатывает – это всегда влияет на другого, – поделилась дочь Сумской.

По мнению Анны, гены и склонность к актерскому мастерству играют роль, но не маловажным является и отношения к своей работе.

Также девушка поделилась, что серьезно настроена на работу актрисы в будущем, хотя и понимает, что есть большая конкуренция.

Сейчас большая конкуренция и очень трудно прорваться куда-то, потому что само понятия слова актер уже перерастает в какой-то штамп. Там в шапке профиля в соцсетях указать, что ты актриса, фотомодель и тебе все поверят и на этом жизнь удалась.

Борисюк считает, что нужно пытаться "вытащить" и осовременить старую школу, но не настолько, "чтобы это превращалось в какое-нибудь хобби для всех".

Чтобы была адекватная очередь на киноплощадку, а не так чтобы набирали кто симпатичнее, у кого глаза побольше. Во-первых, это для меня оскорбительно. Мы получаем диплом, хотя я понимаю, что у актеров-любителей с такими наклонностями, возможно, нет времени и они хотят как можно быстрее это сделать, чтобы доказать кому-то, но нам тогда что остается делать?!

Кроме того, Анна рассказала, что она с мамой не обсуждает тему учебы, потому что не хочет, чтобы у нее сложилось плохое мнение.

Анна не любит говорить с мамой про университет. / Фото: instagram.com/olgasumska

Впрочем, на другие темы, кроме учебы и профессии, Анна с радостью говорит с Ольгой Сумской. Как отмечает девушка, мама – самая близкая для нее подруга.

Она в принципе все знает обо мне, как и папа. Но мама все же ближе, она во всем разбирается. Я ничего не стесняюсь при ней говорить, но по поводу профессии…пусть она потерпит немножко. Я хочу быть продолжением династии, а не просто таким звездным ресурсом, тянуть звездность родителей и чтобы вокруг меня выросли слухи о том, что я этим пользуюсь, – говорит Анна.

О парнях, секретах с Тоней и гадании на Таро

Поделилась с нами и Анна своей личной жизнью. По ее словам, у нее практически нет времени на знакомство с парнями, ведь она сосредоточена на учебе и отношениях с одногруппниками.

Парней я не знаю просто где искать: или в транспорте утром, когда подъезжаешь в университет, или уже когда отъезжаешь обратно. Потому что ты выходишь – темно на улице, возвращаешься домой тоже темно, – смеется Борисюк.

Также, как объяснила Анна, пока у нее нет ни к кому симпатии, потому что ее цель – карьера, кастинги, съемки. Но девушка не исключает, что позже она наладит свою личную жизнь.

Также дочь Сумской прокомментировала свои отношения со старшей сестрой Тоней, проживающей в России. По словам девушки, хоть они и редко видятся, однако общаются по телефону.

Анна рассказала об отношениях с Тоней. / Фото: instagram.com/olgasumska

Она мне раньше всегда была как вторая мама, ну и в силу возраста, Тоня уже ближе к моему поколению, и ей легче меня понять.

Как отмечает Анна, ее старшая сестра была для нее главным стимулом и источником вдохновения.

Было очень больно отправлять ее так далеко и понимать, что все изменится, и она изменится. У нас разница 12 лет и, конечно, это большой контраст. Хотя все что сейчас проживаю я, она давно прошла. Но тогда было все по-другому. Сегодня можно договориться о свидании через TikTok, а раньше, как мне кажется, было больше романтики.

По словам Анны, она с Тоней может обсудить абсолютно все: от учебы до отношений.

Анна умеет гадать на картах Таро. / Фото: gandzyazen

А еще Анна призналась нам, что умеет гадать на картах Таро, но последнее предсказание ее разочаровало.

Последнее гадание так сильно разочаровало, что я забросила это. Все что обещают карты по поводу будущего, парней я забываю. Я очень боюсь этого, держусь в стороне. Возможно, я себя накрутила, посмотрела какие-то фильмы и поэтому стала бояться.

По мнению Анны, Таро в отличие от других методов гадания – это способ, который помогает найти правильный путь, а не полноценно расписывает всю жизнь.

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