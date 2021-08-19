Ольгу Бузову в новом образе сравнили с Надеждой Кадышевой

Новый образ Ольги Бузовой раскритиковали в Сети / Фото: instagram.com/buzova86

Телеведущая Ольга Бузова старается не обращать внимания на критику. Ее образы активно обсуждают в Сети и рекомендуют сменить стилиста. Ольга не отвечает на негативные комментарии, а продолжает делиться в Instagram новыми фото.

Новый наряд Бузовой для очередных съемок вновь не понравился подписчикам телеведущей. Ольга появилась в бархатном мини-платье синего цвета. Образ дополнила высокая прическа с косой и яркий макияж.

Ольгу Бузову сравнили с Надеждой Кадышевой / Фото: instagram.com/buzova86

Некоторым подписчикам Ольга Бузова в новом образе напомнила российскую певицу Надежду Кадышеву.

"Оль, умеешь же ты перевоплощаться на лету из Ларисы Долиной в Надежду Кадышеву. Кадышева любит такие пучки и бархат"

"Это Кадышева? Наденька, ты что ли?"

"Увольте своего стилиста, Оль! Срочно"

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К слову, Ольгу Бузову часто обсуждают в Сети. Например, недавно ее подозревали в передозировке. За телеведущую заступился Филипп Киркоров.

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