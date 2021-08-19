Ольгу Бузову в новому образі порівняли з Надією Кадишевою

Новий образ Ольги Бузової розкритикували в Мережі / Фото: instagram.com/buzova86

Телеведуча Ольга Бузова намагається не звертати уваги на критику . Її образи активно обговорюють в Мережі і рекомендують змінити стиліста. Ольга не відповідає на негативні коментарі, а продовжує ділитися в Instagram новими фото.

Нове вбрання Бузової для чергових зйомок знову не сподобалося підписникам телеведучої. Ольга з'явилася в оксамитовому мінісукні синього кольору. Образ доповнила висока зачіска з косою і яскравий макіяж.

Ольгу Бузову порівняли з Надією Кадишевою / Фото: instagram.com/buzova86

Деяким підписникам Ольга Бузова в новому образі нагадала російську співачку Надію Кадишеву.

"Олю, вмієш же ти перевтілюватися на льоту з Лариси Доліної в Надію Кадишеву. Кадишева любить такі пучки і оксамит"

"Це Кадишева? Надійка, ти чи що?"

"Звільніть свого стиліста, Олю!Терміново."

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До слова, Ольгу Бузову часто обговорюють в Мережі. Наприклад, недавно її підозрювали в передозуванні . За телеведучу заступився Філіп Кіркоров.

Кого із зірок хейтили за зовнішність – дивіться в сюжеті:

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