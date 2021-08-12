Бузову раскритиковали за откровенный наряд: Почему нужно быть практически голой

Не только семью Наташи Королевой часто критикуют в Сети. Достается от подписчиков и телеведущей Ольге Бузовой. Новый ее образ для съемок талант-шоу посчитали слишком откровенным и назвали безвкусным.
На опубликованных фото в Instagram Бузова позирует в мини-платье белого цвета с вырезами по бокам и глубоким декольте. Волосы телеведущая собрала в высокий хвост. Образ Ольга дополнила ярким макияжем с красной помадой на губах.
Ничего не бойтесь, мои хорошие. Кайфуйте! Ведь жизнь одна, я с вами, – подписала снимок телеведущая, попросив подписчиков оценить ее образ для съемок.
В комментариях подписчики отметили, что Ольга Бузова выбирает слишком откровенные наряды.
- "Красиво конечно. Но я не понимаю, почему нужно быть практически голой?"
- "Годы идут, а юбки все короче"
- "А как ходить, тем более сидеть в таком платье? Там же все видно"
К слову, Ольга Бузову часто обсуждают в Сети. Например, недавно ее подозревали в передозировке. За телеведущую заступился Филипп Киркоров.
Кого из звезд хейтили за внешность – смотрите в сюжете:
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