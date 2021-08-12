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Бузову раскритиковали за откровенный наряд: Почему нужно быть практически голой

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
12 августа, 07:30
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Телеведущая Ольга Бузова решила продемонстрировать новый образ для съемок, но нарвалась на хейт в Сети
Новый наряд Ольги Бузовой назвали слишком откровенным
Новый наряд Ольги Бузовой назвали слишком откровенным / Фото: instagram.com/buzova86

Не только семью Наташи Королевой часто критикуют в Сети. Достается от подписчиков и телеведущей Ольге Бузовой. Новый ее образ для съемок талант-шоу посчитали слишком откровенным и назвали безвкусным.

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На опубликованных фото в Instagram Бузова позирует в мини-платье белого цвета с вырезами по бокам и глубоким декольте. Волосы телеведущая собрала в высокий хвост. Образ Ольга дополнила ярким макияжем с красной помадой на губах.

Ничего не бойтесь, мои хорошие. Кайфуйте! Ведь жизнь одна, я с вами, – подписала снимок телеведущая, попросив подписчиков оценить ее образ для съемок.

Ольга Бузова появилась на съемках шоу в вызывающем мини-платье
Ольга Бузова появилась на съемках шоу в вызывающем мини-платье / Фото: instagram.com/buzova86

Образ Ольги Бузовой раскритиковали в Сети
Образ Ольги Бузовой раскритиковали в Сети / Фото: instagram.com/buzova86

В комментариях подписчики отметили, что Ольга Бузова выбирает слишком откровенные наряды.

  • "Красиво конечно. Но я не понимаю, почему нужно быть практически голой?"
  • "Годы идут, а юбки все короче"
  • "А как ходить, тем более сидеть в таком платье? Там же все видно"
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К слову, Ольга Бузову часто обсуждают в Сети. Например, недавно ее подозревали в передозировке. За телеведущую заступился Филипп Киркоров.

Кого из звезд хейтили за внешность – смотрите в сюжете:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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Я активно общаюсь с KyivPride, хожу на парады, они меня поддерживают, и я их. Всю жизнь со мной были друзья нетрадиционной ориентации, и их отношения для меня пример. Я их искренне защищаю, потому что они мне близки, и я никому не дам их в обиду.

Александра Зарицкая фронтвумен KAZKA
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