OLL.TV максимизирует телик: теперь в желтом и с новым подходом к коммуникации

Смотри OLL.TV / Фото: oll.tv

У OLL.TV – время больших перемен. Вслед за обновлением сервиса и изменением дизайна платформы на всех экранах компания провела всеобщий ребрендинг и запустила масштабную коммуникационную кампанию.

Работа над ребрендингом началась в марте 2021 года. Проектом занималось агентство "Банда" и топ-менеджмент OLL.TV. Перед командой стояла задача актуализировать платформу, сделать ее более привлекательной, простой и интуитивно понятной пользователям на всех устройствах. В результате изменения претерпело практически все, начиная с технической базы и заканчивая внешними видом, его интерфейсом и контентным наполнением.

В ходе работы над коммуникационной стратегий для OLL.TV мы обратили внимание на то, что многие украинцы покупают Smart TV, привозят домой, потом включают в него кабель и продолжают по старинке смотреть привычные каналы в низком качестве, – говорит Юлия Трибушная, директор OLL.TV и XTRA.TV. – А если захочется посмотреть фильм или сериал – находят его на сомнительных сайтах в ноутбуке. Или долго и мучительно ищут через неудобный поиск в браузере Smart TV. Или выводят через кабель на экран с компьютера. Мы решили это изменить, сделать Smart TV поистине умным и удобным для просмотра всего контента в одном сервисе: каналы, фильмы, футбол, мультики, сериалы и шоу – все это в HD качестве на расстоянии одного клика на пульте телевизора. Об этом наш новый бренд и наша коммуникационная кампания: OLL.TV максимизирует телик, делает его по-настоящему smart. Максимум контента, максимум качества, максимум удобства.

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Лучшие сериалы и мировые премьеры можно посмотреть онлайн на OLL.TV / Фото: oll.tv

Сейчас у сервиса – единый, унифицированный внешний вид на всех устройствах – телевизоре, компьютере, планшете, телефоне. Максимально удобный и понятный интерфейс с акцентом на контент. Лаконичная, полезная и живая коммуникация на сайте и в соцсетях.

Мы обновились полностью – новый логотип, слоган, фирменный стиль, новая коммуникационная стратегия. Все совершенно новое, – подчеркивает директор по маркетингу OLL.TV Максим Белов.

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Платформа изменила ключевые элементы своей айдентики – визуальный стиль, шрифты, логотип. Теперь у OLL.TV – яркий желтый, запоминающийся лого. Как и слоган "Дивись. Дивись. Дивись", который говорит о том, сколько всего можно посмотреть на OLL.TV: популярные украинские каналы, премиальные фильмовые, познавательные, детские, спортивные каналы, эксклюзивные спортивные трансляции, лучшие сериалы планеты и топовые премьеры одновременно со всем миром. И все это в одном приложении на любом устройстве в самом лучшем качестве и по очень привлекательной цене – всего 109 грн в месяц.

Все больше людей пользуются ОТТ-платформами для того, чтобы смотреть актуальные сериалы, фильмы, ТВ-программы, – говорит Максим Белов. – В связи с пандемией даже крупные голливудские студии обращают свое внимание на предоставление к своим фильмам доступа в онлайне. Многие громкие премьеры 2022 выходят одновременно в кинотеатрах и на стриминговых платформах. Это подтолкнуло нас к тому, что мы захотели обратиться к более широкому кругу людей – людей, которые покупают smart-телевизоры, но не пользуются всеми их возможностями. Мы захотели показать и рассказать им о том, что может их телевизор, когда в нем есть OLL.TV.

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