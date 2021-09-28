OLL.TV максимізує телик: тепер в жовтому і з новим підходом до комунікації

Дивись OLL.TV / Фото: oll.tv

У OLL.TV – час великих змін. Слідом за оновленням сервісу та зміною дизайну платформи на всіх екранах компанія провела загальний ребрендинг і запустила велику комунікаційну кампанію.

Робота над ребрендингом почалася в березні 2021 року. Проєктом займалося агентство "Банда" і топменеджмент OLL.TV. Перед командою стояло завдання актуалізувати платформу, зробити її більш привабливою, простою й інтуїтивно зрозумілою користувачам на всіх пристроях. В результаті змін зазнало практично все, починаючи з технічної бази і закінчуючи зовнішніми виглядом, інтерфейсом і контентним наповненням.

В ході роботи над комунікаційною стратегією для OLL.TV ми звернули увагу на те, що багато українців купують Smart TV, привозять додому, потім вмикають кабель і продовжують за старою звичкою дивитися ті самі канали в низькій якості, – говорить Юлія Трибушна, директор OLL.TV і XTRA.TV. – А якщо захочеться подивитися фільм або серіал – знаходять його на сумнівних сайтах в ноутбуці. Або довго і болісно шукають через незручний пошук в браузері Smart TV. Або виводять через кабель на екран з комп'ютера. Ми вирішили це змінити, зробити Smart TV воістину розумним і зручним для перегляду всього контенту в одному сервісі: канали, фільми, футбол, мультики, серіали і шоу – все це в HD якості на відстані одного кліка на пульті телевізора. Про це наш новий бренд і наша комунікаційна кампанія: OLL.TV максимізує телик, робить його по-справжньому smart. Максимум контенту, максимум якості, максимум зручності

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Найкращі серіали і світові прем'єри можна подивитися онлайн на OLL.TV / Фото: oll.tv

Зараз сервіс має єдиний, уніфікований зовнішній вигляд на всіх пристроях – телевізорі, комп'ютері, планшеті, телефоні. Максимально зручний і зрозумілий інтерфейс з акцентом на контент. Лаконічна, корисна і жива комунікація на сайті і в соцмережах.

Ми оновилися повністю – новий логотип, слоган, фірмовий стиль, нова комунікаційна стратегія. Все абсолютно нове, – підкреслює директор з маркетингу OLL.TV Максим Бєлов.

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Платформа змінила ключові елементи своєї айдентики – візуальний стиль, шрифти, логотип. Тепер у OLL.TV – яскравий жовтий лого, що запам'ятовується. Як і слоган "Дивись. Дивись. Дивись", який говорить про те, скільки всього можна подивитися на OLL.TV: популярні українські канали, преміальні фільмові, пізнавальні, дитячі, спортивні канали, ексклюзивні спортивні трансляції, кращі серіали планети і топові прем'єри одночасно з усім світом. І все це в одному застосунку на будь-якому пристрої в найкращій якості і за дуже привабливою ціною - всього 109 грн на місяць.

Все більше людей користуються ОТТ-платформами для того, щоб дивитися актуальні серіали, фільми, ТБ-програми, – говорить Максим Бєлов. – У зв'язку з пандемією навіть великі голлівудські студії звертають свою увагу на надання до своїх фільмів доступу в онлайні. Багато гучних прем'єр 2022 виходять одночасно в кінотеатрах і на стрімінгових платформах. Це підштовхнуло нас до того, що ми захотіли звернутись до більш широкого кола людей – людей, які купують smart-телевізори, але не користуються усіма їхніми можливостями. Ми захотіли показати і розповісти їм про те, що може їх телевізор, коли в ньому є OLL.TV

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